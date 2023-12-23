Представители волонтерских организаций "Единая Украина" и "Аджалик" получили разрешения на выезд за границу через систему "Путь". В результате они решили не возвращаться в Украину.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин в Сети.

Он объяснил, что иногда за словом "помощь" так называемые благодетели скрывают свои корыстные цели.

"К большому сожалению, не все, кто называет себя благотворителями, таковы на самом деле. Мною были выданы распоряжения о разрешении на пересечение границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалик". Они выехали за пределы страны и привезли обещанную гуманитарную помощь, сделали" фото, отчитались".

Также читайте Пели легендарные песни: военные поздравили украинцев с праздниками

Однако после того, как волонтеры решили пересечь границу второй раз, назад они уже не вернулись.

"Речь идет о 10 человек. Сейчас распоряжения об их выезде отменены. Также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственного кодона. Сотрудничаем, чтобы привлечь их к ответственности. Эти недоорганизации больше не получат согласования на выезд за границу", — добавил он. .

Напомним, также мы писали, что украинский журналист Алексей Печий сбежал из Украины, используя иностранное отражение в Евросоюз. Алексей Печий получил аккредитацию на Саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря. Впрочем, журналист и ведущий не вернулся в Украину. Только через неделю Алексей Печий обнародовал публикацию, в которой пытался объяснить свою позицию. Журналист пообещал "продолжить информационную войну за Украину", находясь в одной из европейских стран.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.