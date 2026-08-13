Выехать поздно, получить бронирование рано: мужчины в возрасте 23–24 лет оказались в юридической ловушке

Запрет выезда 23-24-летним мужчинам

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Из-за постоянных изменений в мобилизационном законодательстве в Украине образовалась юридическая «серая зона» для молодежи. Мужчины 23 и 24 лет стали одной из наиболее ограниченных в правах категорий граждан: они уже потеряли право на «молодежный» выезд за границу, но из-за своего статуса до сих пор не имеют доступа к бронированию от мобилизации.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Однако, чем сложнее нормативное урегулирование, тем труднее гражданину определить свой реальный правовой статус и предусмотреть последствия изменения возраста, учетной категории или жизненных обстоятельств.

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Сегодня в законодательстве образовалась настоящая «серая зона» для мужчин в возрасте 23 и 24 лет, ставших одной из наиболее ограниченных категорий граждан. Как уже отмечалось ранее бронирование для большинства мужчин до 25 лет еще недоступно, а студенческий выезд уже закрыт.

Давайте представим ситуацию, которая сегодня встречается достаточно часто. 23-летний парень, который учится, официально работает, и за более чем четыре года войны, не уехал за границу, состоит на военном учете как призывник. До 23 лет он имел право на пересечение границы. После дня рождения он уже не может воспользоваться возрастным исключением для выезда из Украины.

И это только один из возможных сценариев, так как иногда меняется возраст без изменения статуса, а иногда меняется возраст и статус.

Сегодня мужчины в возрасте от 23 до 25 лет — это поколение, застрявшее между юридическими статусами: после 22 лет для них прекращается отдельный режим пересечения границы, в то же время до 25 лет для значительной части этой категории сохраняется статус призывника, отличающийся от статуса военнообязанного. В результате возникает ситуация, когда право на передвижение уже сужено, а механизмы бронирования, предусмотренные для военнообязанных, для призывника еще недоступны.

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Вопрос, имеет ли государство достаточное объяснение для столь разного правового режима соседних возрастов сегодня, к сожалению, остается без ответа. Равно как и вопрос, соответствуют ли такие ограничения требованиям правовой определенности и пропорциональности. На самом деле это уже не просто вопрос разницы в возрасте, а вопрос того, согласуется ли между собой вся система правовых последствий, которые наступают для человека после достижения 23 лет.

Один человек — три юридических точки

Сразу стоит отметить, что не только возраст определяет возможность выезда за границу или бронирование мужчин. Здесь необходимо просмотреть все критерии и возраст и военно-учетный статус: призывник или военнообязанный. Поэтому даже одинаковая возрастная группа может включать лиц с разным правовым режимом.

Чтобы понять проблему, следует представить гражданина, который учится, работает и состоит на военном учете.

18-22 года — преимущественно статус призывника

Мужчина, состоящий на военном учете призывников и не получил статус военнообязанного по другим предусмотренным законом оснований, остается призывником. В то же время пункт 2-19 Правил пересечения государственной границы устанавливает специальное возрастное исключение: во время военного положения ограничения на пересечение границы не распространяются на мужчин 18-22 лет включительно, при предусмотренных Правилами исключений.

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23-24 года — серая зона

Если мужчина не получил статус военнообязанного по другому законному основанию, он до 25 лет может оставаться призывником. В то же время, с достижением 23 лет он теряет возрастное исключение из пункта 2-19 Правил пересечения границы.

Да, это не означает абсолютный запрет выезда, но теперь для выезда такому мужчине нужны общие основания для пересечения границы (инвалидность, сопровождение родных и т.п.). Далее вопрос решается уже не самим возрастом, а наличием другого предусмотренного законом основания.

Именно в промежутке 23–24 лет и возникает наибольшая проблема, поскольку мужчина может еще не быть военнообязанным, а значит, не иметь права на бронирование, но уже не пользоваться возрастным исключением для пересечения границы.

Мужчины 23 и 24 лет оказались в ситуации, где они уже не имеют льгот на выезд, но часто еще не имеют правового доступа к экономическому бронированию. Всего один год разницы в возрасте – а на практике настоящая пропасть в отношениях с государством к 25-летию. Уехать за границу уже поздно, иметь право на бронирование еще рано.

25 лет — военнообязанный

Призывники, достигшие 25-летнего возраста, подлежат переводу на военный учет военнообязанных. Соответственно при наличии предусмотренных законом условий они подлежат мобилизации и могут быть забронированы, поскольку механизм бронирования распространяется именно на военнообязанных.

Недоступность бронирования: решающим является не только возраст

Действительно, утверждение, что мужчину до 25 лет в принципе невозможно забронировать, слишком широко. Для определения возможности его бронирования имеет значение не возраст, а то, имеет ли лицо статус военнообязанного.

Но и здесь возникает разница для 23-24-летних граждан.

23–24-летний, состоящий на военном учете призывников, не имеет права быть забронированным. Так как механизм бронирования распространяется на военнообязанных, забронировать такого работника невозможно. Конечно, призывник, не получивший статус военнообязанного, еще не подлежит мобилизации.

Другая ситуация, если гражданин к 25 годам уже имеет статус военнообязанного, например, в связи с прохождением военной службы или учебой на военной кафедре, после которой он по закону зачислен в запас. В таком случае его статус отличается от призывника, а значит, он может быть забронирован, и уже подлежит мобилизации.

Выходит мало понятная законодательная схема для молодежи, которая осталась в стране и не уехала за границу, пока это разрешал возраст. Работодатели на критических предприятиях избегают найма молодых специалистов 23-24 лет, поскольку их невозможно забронировать. А понимая, что в 23 года граница практически «закроется» без возможности бронирования, молодежь склонна к выезду к достижению этого возраста, что усугубляет демографическую ситуацию.

Где пересекаются правила

Возвращаемся к тому, что двое граждан одного возраста могут иметь разный объем прав в зависимости от того, являются ли они призывниками или военнообязанными.

Один не подлежит мобилизации по общему правилу до достижения 25-летнего возраста, если он имеет статус призывника, но и не может быть забронирован.

Другой уже относится к военнообязанным и при наличии всех необходимых условий может претендовать на бронирование, в то же время относящийся к категории лиц, которые могут быть мобилизованы.

Эта разница ставит серьезные вопросы перед государством. Обоснована ли разница в правах между 22-летним и 23-летним студентом? Оба имеют идентичную обязанность защиты Родины в будущем.

Способствует ли запрет выезда 23-24-летних призывников обороне?

Если они остаются в серой зоне внутри страны без права на бронирование, государство ограничивает их экономическую активность без получения немедленной оборонной выгоды.

Государство должно четко определить правовой режим этой категории граждан.

Если 23–24-летние не подлежат мобилизации, но в то же время являются важным трудовым ресурсом, законодательство должно предусматривать понятный механизм бронирования.

Если государство исходит из необходимости ограничения их выезда, такое ограничение должно иметь четкое правовое обоснование и соответствовать принципу пропорциональности.

Мобилизация в Украине — последние новости

После появления электронных петиций с предложениями изменить правила воинской обязанности для женщин в Украине возникли дискуссии о возможном внедрении их мобилизации. Однако пока таких планов нет. В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили, что мобилизацию женщин вводить не собираются.

Напомним, в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Соответствующее решение было поддержано Верховной Радой 14 июля. Это уже двадцатое продолжение специального правового режима с начала полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно принятому решению, военное положение и мобилизация будут действовать с 2 августа по 31 октября 2026 года.

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