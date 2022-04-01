Выехавшие из ЧАЭС оккупанты забрали с собой пленных украинских нацгвардейцев

Выехавшие из ЧАЭС оккупанты забрали с собой пленных украинских нацгвардейцев

Их забрали в автомобиле и увезли.

Оккупанты вчера покинули Чернобыльскую АЭС и выехали в направлении России. Также они забрали с собой пленных украинских военнослужащих НГУ.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Украинских нацгвардейцев держали в плену с начала вторжения в Украину 24 февраля.

"Из ЧАЭС были вывезены наши нацгвардейцы, которые с первого дня были в плену на охранявшей ими атомной станции. Их забрали в автомобиле и вывезли", — сказал мэр Славутича Юрий Фомичев.

Не исключено, что пленных нацгвардейцев обменяют на пленных военнослужащих РФ при обмене пленными.

Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал станции находился в заложниках. 9 марта стало известно об обесточивании станции. Впоследствии питание удалось восстановить. Россия свозила во ЧАЭС военную технику и вооружение.

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