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Выехавший за границу сын депутатки от "Слуги народа" подал заявление на сложение мандата

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Выехавший за границу сын депутатки от "Слуги народа" подал заявление на сложение мандата

Депутат горсовета во Львовской области Дмитрий Копанчук

Заявление о сложении мандата отправил не сам Дмитрий Копанчук, а помощник в компании его отца.

Сын народной депутатки Елены Копанчук Дмитрий Копанчук, выехавший за границу во время войны, написал заявление на сложение своего депутатского мандата в Рудковском горсовете Львовской области.

Об этом сообщает NGL.media со ссылкой на секретаря Львовской областной организации партии "Слуга народа" Ореста Сивенького.

Так, 9 августа в горсовет поступило заявление от 22-летнего Дмитрия Копанчука – бизнесмена, депутата Рудковского горсовета и сына народной депутатки Елены Копанчук – о сложении своего депутатского мандата.

Заявление Дмитрия Копанчука было направлено "Новой почтой", однако отправителем был указан не он, а Артем Костюченко, помощник адвоката в хмельницком АО "Копанчук и партнеры", соучредителем которого является отец депутата Владимир Копанчук. Следует добавить, что сам Костюченко подтвердил NGL.media, что именно он отправил заявление Дмитрия Копанчука: "Меня попросили это сделать".

Отметим, это произошло через несколько дней после того, как стало известно, что Дмитрий Копанчук больше семи месяцев не посещает заседание горсовета, поскольку еще 1 января уехал из страны, сопровождая своего отца со второй группой инвалидности. Через месяц Владимир Копанчук вернулся в Украину, но без сына, что прямо противоречит законодательному требованию вернуться не позже, чем сопровождаемое лицо с инвалидностью.

Елена Копанчук, народная депутатка от "Слуги народа", до сих пор публично не прокомментировала ситуацию.

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Дата публикации
Просмотры
764
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