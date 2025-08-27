Выезд 18-22-летних за границу: комбат жестко высказался о нововведениях

Командир батальона «Днепр 1» Юрий Береза / © УНИАН

Командир батальона «Днепр 1» Юрий Береза выразил мнение, что разговоры о выезде мужчин за границу неуместны для страны, которая воюет. Береза убежден в необходимости военной подготовки и милитаризации мужчин и женщин с 18 до 60 лет.

Об этом командир батальона «Днепр 1» рассказал в эфире телеканала «Київ24».

«Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней — это вопрос выживания нашего государства. Абсолютная мобилизация всех», — подчеркнул Береза.

В качестве примера он привел Израиль, где не стоит вопрос о призыве, обязательной военной службе молодых людей. Те, кто сбежал из этой страны за границу, не имеет права ни на какие государственные должности, бизнес, на все блага, которые позволяют гражданам быть гражданами.

«Без полной мобилизации, без того, что мы научим или пройдут обучение все молодые люди — не только ребята, но и девушки… Я не говорю о том, что 18-летних надо бросать на 1400 километров фронта. У нас есть достаточно много бригад, которые выполняют задачи на западе, на севере и на юге, где не ведутся боевые действия. У нас достаточно много учебных частей. Нам надо вернуть для того, чтобы победить в этой войне, чтобы отстоять независимость, чтобы остаться нацией с государством, а не нацией-изгоем, надо объединить все внутренние силы», — высказался комбат.

Напомним, 26 августа правительство обновило порядок пересечения государственной границы, позволив мужчины в возрасте с 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.