Выезд 18-25-летних мужчин из страны: как такие украинцы могут уехать за границу

Кабмин установил, как осуществляется пропуск через границу мужчин 18-25 лет, проходивших службу на контракте.

Правительство внесло изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины 18-25 лет, которые проходили военную службу по контракту

Об этом говорится в постановлении №1536 от 31 декабря, сообщает Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы), осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличия:

справки, выданной командиром воинской части (руководителем ТЦК), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Минобороны, по форме, утвержденной Минобороны, с указанием сведений о заключении такого контракта;

военно-учетного документа.

Согласно документу, во время действия военного положения для лиц (кроме лиц офицерского состава), принимаемых на военную службу по контракту, из числа граждан от 18 до 25 лет, срок военной службы устанавливается один год.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект №12066, предусматривающий создание Единого реестра военнослужащих. В настоящее время данные о военнослужащих хранятся в реестре "Оберег" или в отдельных системах кадрового учета.

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