Выезд из Украины: какие сегодня очереди на границах и где они самые большие

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе за прошедшие сутки и на каких пунктах пропуска сегодня образовались очереди.
За сутки 28 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 68 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Из Украины за прошедшие сутки выехали более 37 тысяч человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.
В то же время вернулись из-за границы 30 тысяч человек, более 27 тысяч из них – граждани Украины.
За этот период было оформлено 78 грузовиков с гуманитарной помощью.
По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 29 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" -100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 10 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 10 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 30 л/а, 25 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 85 л/а, 9 автобусов, 200 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словацкая Республика:
- "Ужгород" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" – 40 л/а, 12 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Порубное" – 40 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов.
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