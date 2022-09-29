Выезд из Украины: какие сегодня очереди на границах и где они самые большие

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе за прошедшие сутки и на каких пунктах пропуска сегодня образовались очереди.

За сутки 28 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 68 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 37 тысяч человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время вернулись из-за границы 30 тысяч человек, более 27 тысяч из них – граждани Украины.

За этот период было оформлено 78 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 29 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" -100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 10 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 10 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 30 л/а, 25 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 85 л/а, 9 автобусов, 200 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" – 40 л/а, 12 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" – 40 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов.

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