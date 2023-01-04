Выезд из Украины: на каких западных границах сегодня образовались очереди

Очередь не зафиксирована только на границах с Румынией и Молдовой.
Сегодня, 4 января, на западных границах Украины в очередях стоят десятки автомобилей. Очереди образовались на пунктах пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией.
Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.
По состоянию на 09:00 очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксировано в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" – 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 0 л/а, 8 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" – 10 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется).
В то же время на границах с Румынией и Молдовой очередей не зафиксировано.
Информацию о состоянии очередей на пунктах пропуска на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.
Украинцы за границей
С начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн отправились в страны Евросоюза.
7,7 млн зарегистрированы в Европе в качестве получателей временной защиты.
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