Выезд из Украины за границу: на каких пунктах пропуска сегодня самые большие очереди

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе за прошедшие сутки и на каких пунктах пропуска сегодня образовались очереди.

За сутки 2 октября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 82 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств. Сегодня, 3 октября, самые большие очереди из авто образовались на украинско-польской границе.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали почти 38 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время вернулись из-за границы 44 тысячи человек, 41 тысяча из них – граждани Украины.

За этот период был оформлен 71 грузовик с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 12:00 ч. 3 октября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 10 л/а, 0 автобусы; (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов.

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