Выезд Миндича готовили заранее: в НАБУ раскрыли детали

Выезд из страны бизнесмена Тимура Миндича, которого считают ключевым фигурантом коррупционного дела «Мидас», не был спонтанной реакцией на следственные действия. Данные из изъятых телефонов свидетельствуют, что «путешествие» планировалось заранее.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады в четверг, 15 января.

Выезд Миндича из Украины планировали заранее

По словам главы антикоррупционного бюро, подготовка к масштабной операции в энергетическом секторе продолжалась более недели до момента проведения самих обысков.

«По результатам анализа данных телефонов, изъятых во время обысков у некоторых фигурантов уголовного производства, установлено, что руководитель преступной организации выехал 10 ноября ориентировочно в два часа ночи, однако транспортное средство — он пользовался частным трансфером — его помощники заказывали 9 числа утром», — отметил Кривонос.

По его словам, «это был запланированный выезд, а не выезд за несколько часов до обысков».

Что известно о деле Мидас

Напомним, бизнесмена Тимура Миндича подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме в «Энергоатоме». Ночью против 10 ноября он уехал из Украины — это произошло за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве. Основанием для выезда, говорят в ГНСУ, стало наличие троих несовершеннолетних детей.

НАБУ подозревает бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, отмывании денег, полученных преступным путем, и в незаконном влиянии на Рустема Умерова — эксминистра обороны, действующего секретаря СНБО. Дело против бизнесмена было открыто 21 августа 2025 года.

Впоследствии президент Владимир Зеленский на три года ввел санкции против фигурантов дела по «Энергоатому».

В декабре Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Ему не назначили залог, ведь нет такой возможности при условии заочного судебного процесса.

Впоследствии Тимур Миндич рассказал, когда они с президентом Владимиром Зеленским виделись в последний раз и как изменились их отношения.