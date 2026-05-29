Выезд молодежи за границу: министр сказал, критическая ли ситуация

Выезд молодежи за границу

В Украине нет критической ситуации с выездом за границу молодых людей от 18 до 22 лет — украинцы активно пользуются возможностью академической мобильности, но впоследствии возвращаются домой.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Матвей Бидный во время вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра, после обновления правил выезда многие молодые люди, длительное время лишенные такой возможности, воспользовались шансом посетить иностранные учебные заведения, однако тенденции к массовой эмиграции нет.

«Критической ситуации с выездом молодежи 18-22 лет за границу нет: украинцы выезжают и возвращаются», — отметил Матвей Бедный.

Глава министерства пояснил, что главная цель новшеств — предоставить украинским студентам возможность получать современное образование, перенимать передовой международный опыт и овладевать новыми навыками. В то же время государство стремится к тому, чтобы молодежь сохраняла прочную связь с родиной и интегрировала полученные знания уже в украинскую экономику.

В то же время, по расчетам ООН, количество молодых людей в Украине к 2050 году станет самым низким в мире. Этот показатель может сократиться втрое, то есть к 2050 году молодежь может составлять лишь 6,6% населения, что создает критические угрозы для государства, пятого года отражающего полномасштабную российскую агрессию.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун объяснил, что эти цифры — лишь предупреждение, но получил, что война переписывает будущее нации.

