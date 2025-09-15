Выезд мужчин 18-22 лет за границу: действительно ли молодежь массово покидает страну и чем это грозит Украине

Выезд за границу / © ТСН

Реклама

В конце августа правительство разрешило украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. В течение нескольких недель это решение остается одной из самых спорных тем.

В Государственной пограничной службе уверяют, что массовый выезд молодежи не происходит, однако их коллеги в Польше говорят совсем иначе.

В то же время Украина уже ощутила первые последствия резонансного решения Кабмина: представители бизнеса говорят о массовых увольнениях работников, а военные предупреждают о серьезных проблемах на фронте.

Реклама

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Массовый выезд молодых мужчин за границу: что происходит на самом деле

В Государственной пограничной службе неоднократно заявляли, что после изменений правил пересечения границы массового выезда мужчин в возрасте 18-22 лет из Украины нет. Кроме того, в ведомстве заявляли, что ведение статистического учета по возрастным категориям не предусмотрено.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко утверждает, что массового выезда за границу мужчин в возрасте 18-22 лет нет.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

«Апеллировать цифрами не буду. Но с 28 августа, когда изменения в правила пересечения границы вступили в силу и во время действия военного положения позволили пересекать границу для мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно, существенного увеличения массового влияния на пассажиропоток эта категория не несет», — прокомментировал ситуацию Демченко.

Реклама

Представитель ГПСУ отметил, что хотя мужчины этого возраста и уезжают, они также и въезжают обратно. Движение двустороннее, а их доля в общем потоке выезжающих невелика.

Однако данные о выезде за границу разнятся. В то время когда ГПСУ уверяют, что ситуация с выездом почти не изменилась, как польские пограничники рассказывают иначе.

Следовательно, 11 сентября Пограничная служба Польши сообщала, что значительно увеличился пассажиропоток молодых ребят из Украины.

Польская граница

В ведомстве сообщили, что за неделю с 28 августа по 3 сентября в Польшу через пограничные пункты в Подкарпатском регионе въехало более шести тысяч юношей из Украины, а выехало примерно две тысячи. Для сравнения, неделей ранее прибыло всего 500, а уехало более 650 человек.

Реклама

В то же время газета Rzeczpospolita приводит следующие данные: 10,6 тысячи молодых мужчин выехали в Польшу за первую неделю действия новых правил пересечения границы.

В польском Люблинском воеводстве наблюдается похожая картина: сюда приезжает все больше молодых людей из Украины. Согласно официальным цифрам, за одну неделю (имеется в виду с 28 августа по х сентября — Ред .) в Польшу прибыло более 4,5 тысяч юношей, а выехало только 1,3 тысячи.

Эту ситуацию объясняют несколькими причинами: кто-то едет учиться в Польше или других европейских странах, а кто просто отдохнуть. В то же время общее количество людей, пересекающих границу в этом регионе, уменьшилось из-за окончания летних каникул.

В свою очередь глава перемышльского отделения Союза украинцев в Польше Игорь Горьков отмечает, что хотя группа молодых украинцев и заметна, нельзя говорить о массовой эмиграции.

Реклама

«Эта категория людей (18-22 года — Ред.) заметна, но это не массовая эмиграция. Молодые украинцы у наших волонтеров в основном интересуются организационными моментами, такими как: где купить билет; Они не задают никаких вопросов о социальной поддержке или чем-то подобном», — добавил он.

Бизнес обеспокоен из-за нехватки рабочих рук

Руководитель рекрутинговой платформы и глава комитета ЕБА Мария Абдуллина предупреждает, что разрешение на выезд мужчинам 18-22 лет создает кадровые риски для бизнеса, об этом она рассказала в эфире Киев24.

Многие компании планировали делать ставку на молодых специалистов в 2024-2025 годах, но теперь эта стратегия под угрозой из-за потенциальной эмиграции этой категории работников.

По словам Абдуллиной, сейчас зафиксированы только единичные случаи, но угроза для бизнеса растет, и компаниям уже сейчас следует адаптировать свои планы по найму персонала.

Реклама

Следовательно, из-за массовой эмиграции персонала в Ровно закрывается Oregano Cafe, проработавшее пять лет.

«Мы решили закрыть Oregano Cafe. Это решение далось непросто, но оно объективно. Ситуация в стране не очень способствует работе малого бизнеса. За последние две недели из команды уволилось и выехало за границу почти 10 работников. Для нас как малого бизнеса это критично», — рассказал совладелец заведений.

Совладелец группы заведений Николай пояснил, что для небольшого бизнеса такая потеря команды критическая, а на подбор и обучение новых кадров нет ресурсов.

В то же время, как сообщало издание Forbes в сети из 10 ресторанов в Тернополе и Львове под угрозой — до 20% персонала. В «Сильпо» доля заявлений на увольнение пока не превышает 3% из трех тысяч молодых сотрудников.

Реклама

Однако директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский уверяет, что массовый выезд работников за границу не нанесет ощутимого удара по украинской экономике, однако он может ударить по отдельным отраслям.

Вышлинский считает, что кадровые проблемы могут возникнуть в тех секторах, где молодежь обычно занималась подработкой (розничная торговля, строительство, логистика).

Как решение Кабмина может повлиять на фронт

Депутат Киевсовета и начальница медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова раскритиковала решение разрешить выезд мужчинам 18-22 лет. Она считает это популистским шагом в преддверии выборов, который игнорирует критическую ситуацию на фронте.

«Это история о политике и подготовке к выборам. Это история о том, чтоб быть хорошим для всех. На военных уже всем безразлично — они рабы и отсюда никуда не денутся, мы еще и гайки им закрутим за неповиновение. А там наш электорат, пусть голосует из-за границы. Оттуда же виднее. Это очень возмущает», — сказала она.

Реклама

Михайлова отмечает, что Россия имеет преимущество по всем направлениям, а Украина добровольно отпускает за границу молодежь, которая должна строить страну. Для нее как для военной такой диссонанс — это «безумие».

Эксперт Центра восточных исследований Кшиштоф Нечипор считает, что решение украинского правительства уже имеет последствия на фронте для Украины, сообщает Rzeczpospolita.

«Продвижение российских войск, такое как в Доброполе и Покровске, обусловлено не каким-либо изменением тактики или новыми военными инициативами, а скорее нехваткой личного состава на фронте. Более того, сам Александр Сырский недавно признал, что весенняя мобилизация в Украине провалилась. А такие решения, как открытие границы, лишь усугубит нехватку личного состава в украинской армии», — считает эксперт.

Опираясь на данные опроса общественности, он отметил, что значительная часть молодых мужчин в возрасте от 18-22 лет решит уехать за границу, вероятно, с перспективой постоянного проживания в странах Западной Европы до окончания конфликта (война России против Украины — Ред.).

Реклама

«Неисправимая ошибка»

Руководитель Общественного антикоррупционного совета МОУ ветеран Юрий Гудыменко называет решение Кабмина «неисправимой ошибкой».

«Кажется, никто не понял, что произошло. Это совершенно точно не было должным образом прокоммуниковано. По-моему, все это было сделано зря. Это еще одна ошибка, к сожалению, во время войны. Есть ошибки, которые можно исправить, но это неисправимо», — подчеркнул Гудыменко.

Он отметил, что для возвращения молодежи в Украину необходима конкурентоспособная образовательная система, которая привлекала бы не только украинцев, но и иностранных студентов.

Гудыменко также отметил, что массовый выезд работников создал кадровый пробел, восполнить который смогут ветераны, возвращенные с фронта. Их трудоустройство должно быть приоритетом для государства.

Реклама

В свою очередь нардеп Роман Костенко также называет решение Кабмина ошибочным. Он отмечает, что эта молодежь нужна Украине для поддержки экономики, работы в ОПК и будущей службы в армии на офицерских должностях.

Костенко предлагает не выпускать их, а готовить из них будущих сержантов и офицеров. Он также указывает на несправедливость решения относительно подписавших «контракт 18-24» с правом выезда после службы и на жалобы бизнеса на массовый отток работников. По его мнению, аргумент об удержании в стране 17-летних не выдерживает критики.

Украину ждет демографический кризис

Демограф Александр Гладун осуждает решение о разрешении выезда мужчин 18-22 лет. Он отметил его сокрушительные последствия для демографии и общественной солидарности.

Как отметил Гладун, эта возрастная группа, и так численно ограниченная из-за низкой рождаемости 2000-х годов, составляет двойную ценность: как нынешний трудовой ресурс и как будущие родители новых поколений.

Реклама

Их выезд угрожает созданию глубокого демографического провала уже десятилетия спустя.

Эксперт подчеркивает, что это решение подрывает принцип справедливости, создавая неоправданные привилегии одной возрастной категории в условиях войны.

«Понимаете, идет война и все поколения должны вносить какой-то вклад в победу Украины. В этом смысле должна быть солидарность между поколениями, а не говорить: „тех кому за 25 лет нам не жаль, а жаль тех, кто младше“. Это не очень хорошо выглядит, мягко говоря», — сказал Гладун.

По его мнению, этих молодых людей можно было бы эффективно задействовать в тылу для поддержки ВСУ вместо того, чтобы полностью терять этот ресурс для страны.

Реклама

Демограф также скептически относится к шансам на возвращение уехавших. Он считает, что большинство молодых мужчин останется за границей навсегда, а правовые механизмы сдерживания окажутся неэффективными.

Реакция соцсетей

Военный Илья Коротенко критикует решение Кабмина о разрешении на выезд 18-22-летним мужчинам.

«Уехал несколько дней назад в отпуск за границу. Пол автобуса было молодых ребят 18-22. Один прямо на границе заявил польским пограничникам, что „убегает от войны“. Поздравляю власть с очередным гениальным политическим решением», — написал он на своей странице в Facebook.

В соцсети Х пользователи отмечают, что решение правительства может быть связано с предстоящими выборами. Следовательно, чтобы «избавиться» от молодых, которые могут сопротивляться, им разрешили выезжать за границу (дать наклоном):

Реклама

«Ребятам 18/22 разрешили выезд не потому, что боятся площади, а для занижения напряжения, ведь это молодые люди, которые могут оказывать бездумное сопротивление и их родители на время будут разоружены якобы лояльными действиями власти. Градус рухнет, но не надолго. Уже все решения, как мертвому припарку»;

«Разрешение выезда мужчинам до 22 лет нужно только по одной-единственной причине. Люди в этом возрасте — движущая сила всех Майданов»:

Другие юзеры отмечают, что уехавшая молодежь со временем вернется в Украину.

«Народно, это нормально, что в первый месяц после разрешения на 18-22 резко выросло количество выездов. Потому что до этого 3,5 года это количество было вокруг нуля. Сейчас через месяц-два этот пик пройдет, кто-то вернется и все. Мне кажется, что на это слишком резко реагируют», — отметили пользователи Х.

Реклама

На платформе Threads пользователи иронически шутят над сложившейся ситуацией.

Ранее ТСН.ua рассказывал о тех, кто критикует решение правительства о разрешении на выезд мужчин от 18 до 22 лет за границу.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.