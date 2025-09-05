Выезд мужчин 18–22 лет: что происходит на границе

Пограничники не фиксируют увеличение пассажиропотока

Реклама

В Государственной пограничной службе пока не фиксируют увеличение пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Такая норма действует с 28 августа, когда изменения в правила пересечения границы вступили в силу и, собственно, наши подразделения начали их применять, оформляя граждан, пересекающих госграницу. Но увеличения на пассажиропоток этой категории граждан — мужчин украинцев в возрасте от 18 лет до 22 лет включительно — собственно, на пассажиропотоке существенного увеличения нет», — отметил он.

Реклама

Он также подчеркнул, что летом пассажиропоток был выше, но с 1 сентября традиционно снизился. Если в будни августа границу пересекали 125-135 тысяч человек, то сейчас около 105-107 тысяч в день. В то же время, преимущество остается на въезд в Украину.

Напомним, 28 августа украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу. Для большинства из них эта возможность открывается впервые за три с половиной года полномасштабной войны.

С начала введения военного положения Украина запретила выезд за границу мужчинам с 18 до 60 лет. Несмотря на то, что по закону большинство юношей до 25 лет не подлежат мобилизации, уехать из страны они не могли.