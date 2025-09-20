Выезд мужчин 18-22 лет из Украины: Кулеба предупредил о новых вызовах для государства

Дмитрий Кулеба / © скриншот с видео

Выезд ребят 18-22 лет из Украины будет иметь далеко идущие последствия, для государства это плохо.

Об этом заявил эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передают «Новости.Live».

«Украина находится в негативной динамике относительно демографической ситуации, да и до войны она была самой плохой в Европе», — заявил экс-глава МИД.

Кулеба допустил, что государству предположительно придется открывать страну для мигрантов из Бангладеша, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама.

«У нас останется очень много стариков, скажем так, непродуктивных. Повышать пенсионный возраст будет очень тяжело, потому что молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки ходят на выборы. Поэтому они выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст. У меня нет определенной цифры. Но я точно знаю, что мы должны рассчитывать только на тех, кому эта страна нужна, и кто остается готов ее восстанавливать», — резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, Кабмин утвердил постановление о пересечении границы 18-22-летними. Так, с 28 августа уезжать могут мужчины в возрасте до 22 лет включительно.