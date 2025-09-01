Выезд мужчин 18-22 лет: пограничники объяснили ситуацию на границах

Выезд за границу / © ТСН.ua

Реклама

Сообщения российской пропаганды о массовом оттоке из Украины мужчин в возрасте 18–22 лет являются неправдивыми. По данным Государственной пограничной службы, после вступления в силу новых правил пересечения границы поток граждан этой возрастной категории не увеличился.

Об этом сообщает Эспрессо.

Российская пропаганда против реальных данных

Как рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, распространенные с 28 августа сообщения о «штурмах границ» и «очереди из желающих уехать» являются фейком. По его словам, 28, 29, 30 и 31 августа количество людей, которые возвращаются в Украину, превышало количество тех, кто выезжает. Общий пассажиропоток оставался на обычном уровне, который был характерным для летнего периода.

Реклама

Демченко отметил, что пограничники действительно фиксируют движение мужчин 18–22 лет, но оно не массовое. Большинство из них возвращается. А те, кто выезжал, в большинстве своем хотели повидать родственников или проверить, как на практике действует новое постановление.

Читайте также Главная интрига после открытия границ — вернутся ли молодые украинцы назад

Кто из мужчин 18–22 лет не может выехать?

Даже с новыми правилами существуют ограничения на выезд для этой категории граждан. Для пересечения границы необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме). Однако право на выезд не распространяется на:

государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления , которые могут выезжать только в служебную командировку.

лиц, в отношении которых существуют судебные решения или другие запреты на выезд. К примеру, если человек находится в розыске.

Демченко подчеркнул, что количество отказов для мужчин этой возрастной группы было незначительным — лишь единичные случаи, связанные именно с этими ограничениями.

Напомним, Кабинет министров 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.

Реклама

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что цель изменений — поддерживать связь молодежи с Украиной и давать возможность получить международный опыт. Раньше мужчинам от 18 до 60 лет не разрешалось выезжать из-за вероятности мобилизации.

Мужчины 18–22 лет теперь имеют право выезжать из Украины, однако пограничники уже зафиксировали случаи отказов.