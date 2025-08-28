Выезд мужчин 18-22 лет: последствия для украинцев и реакция общества

Пересечение границы / © ТСН.ua

С 28 августа в Украине заработала норма, разрешающая выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Это вызвало всевозможные реакции в обществе.

Военнослужащие, общественные деятели и эксперты обсуждают последствия этого решения: от демографических рисков до справедливости по отношению к защитникам страны.

Как недавнее решение Кабмина повлияло на жизнь украинцев читайте в материале ТСН.ua.

Ситуация на украинской границе

В Украине 28 августа заработала норма о разрешении на выезд из Украины мужчинам от 18 до 22 лет.

Как рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко первые желающие пересечь границу, уже это сделали.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

Впрочем, как сообщили в Государственной пограничной службе, на вечер, 28 августа, разрешение на выезд за границу мужчин 18–22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока.

В ведомстве подчеркнули, что обновление правил пересечения госграницы не является основой большого пассажиропотока.

«Летний сезон еще продолжается, поэтому общий пассажиропоток по-прежнему остается высоким. Традиционно он растет накануне и по выходным дням», — отметили в ГНСУ.

В то же время в ведомстве добавили, что по будням государственная граница в обоих направлениях пересекает в среднем 125–135 тыс. человек в сутки, тогда как в выходные этот показатель достигает 150 тыс. человек в сутки.

В свою очередь, согласно информации от Западного регионального управления Госпогранслужбы, огромных очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами не наблюдается.

В то же время очереди на словацкой границе утром вызваны завершением сезона отпусков.

Молодые мужчины едут на «закупки» и родственникам

Молодые мужчины в возрасте от 18 до 22 лет выезжают за границу по разным причинам.

Как рассказывает в сюжете журналист Маричка Кужик, среди желающих поехать за границу — 22-летний Никита Панасюк. Молодой парень решил навестить своего отца в Чехии.

«Сразу решил поехать увидеть папу, потому что мы с ним с начала войны не виделись друг с другом. Познакомьтесь, погулять, поговорить. Думаю мой случай не единственный, очень многие разведены семьями и давно не виделись, думаю это отличная возможность соединиться», — рассказал молодой человек.

Другой — 22-летний Роман Волос намерен пересечь границу, чтобы попытаться действовать ли обновленные правила правительства.

«Просто идем на закупки в „Бедронке“ и все. Я с другом приехал, недалеко живем. Посмотрим, работает ли все это, пограничник сказал, что работает», — рассказал Роман Волос.

Роман одобряет постановление Кабмина, поскольку многие его друзья, выехавшие еще до совершеннолетия, теперь намерены вернуться в Украину.

Что говорят украинцы о нововведениях

Военнослужащий Станислав Бунятов с позывным «Османом» возмущается новым решением Кабмина. Осман считает, что такие нововведения несправедливы в отношении людей, добровольно ушедших воевать в возрасте 18-22 года.

«Ну и еще один вопрос к нашим политикам: почему те, кому 18–22, могут свободно кататься за границу, а ушедшие добровольно в 18–22 воевать не имеют права демобилизоваться после трех лет участия в боевых действиях хотя бы на полгода?» — написал он своему сообщению в Telegram.

В свою очередь общественный деятель Анатолий Ткачук предупреждает, что принятое решение о разрешении ухода мужчин в возрасте от 18-22 лет за границу может привести к демографическому кризису.

«Взгляните на половозрастную пирамиду 2022 года, свежей сейчас нет реальной. Там хорошо видно, что эта категория и так по численности провалена. Если еще бежит за границу часть этих молодых мужчин, у нас будет огромная демографическая яму. А через 2-3 года вообще не будет мобилизационного ресурса», — написал он на своей странице в Facebook.

Ткачук отмечает, что мужчины от 18 до 22 лет — это не дети, «это те, которые сейчас могут получить быстро квалификацию и производить оружие, которого не хватает старшим на фронте».

«В 22 года я уже имел третью категорию инженера — конструктора и работал на производстве. Это не проблема», — добавил общественный деятель.

В то же время, нардеп «Слуги народа», член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский убеждает, что решение Кабмина не станет причиной массового выезда молодых мужчин из страны, пишет LIGA.net.

Вениславский объяснил, что желающие покинуть страну всегда ищут возможности, преимущественно связанные с нарушением закона и коррупцией.

По словам Вениславского, желающие покинуть страну всегда находят для этого пути, часто предусматривающие нарушения законодательства и коррупционные схемы.

«Тем, кому 18, можно спокойно учиться. Я думаю, это будет наоборот стимулировать возвращение в Украину тех граждан, которые сегодня находятся за границей и имеют 20-22 года. Они смогут без проблем приезжать в Украину и уезжать из нее», — отметил народный депутат.

После решения Кабмина молодежь начала увольняться с работы

После принятого Кабмина решения в соцсетях начали появляться истории о том, как молодые мужчины в возрасте от 18 до 22 лет начали увольняться и уезжать за границу.

В одном из видео, опубликованном в соцсети Facebook, один из бизнесменов рассказывает, что за день у него уволилось пятеро молодых работников.

Он акцентировал, что обновленные правила только заработали, а на его фирмах уже начались увольнения.

«Интересно, какое общее количество уедет. Представьте, как откроют границы и сколько людей об этом уедет» — отметил мужчина в видео.

В Украине может не хватать собственных рабочих рук

Несмотря на то, что очередей в Украине на границе нет, в случае затяжной войны, страна будет нуждаться в гражданах и рабочих руках.

В Офисе миграционной политики отмечают, что такая тенденция с выездом сохранится, и это приведет к проблемам восстановления Украины после войны.

По новым прогнозам НБУ, до конца 2026 года страну может покинуть еще около 400 тысяч человек, тогда как раньше ожидалось массовое возвращение.

Эта длительная миграция создает серьезные риски для экономики:

ограничение темпов обновления;

дефицит кадров и давление на рост зарплат;

углубление демографического кризиса.

В то же время, европейские страны, такие как Польша и Чехия, активно поощряют украинцев оставаться, поскольку их труд существенно стимулирует их экономический рост и приносит доходы в бюджет. Таким образом, Украина теряет трудовой потенциал, укрепляющий экономики стран ЕС.

По оценкам экспертов, украинская экономика может ежегодно терять почти 8% ВВП, если большинство беженцев не вернутся. Главной задачей государства является создание условий для возвращения: доступное жилье, новые рабочие места, развитая социальная инфраструктура и поддержка бизнеса. Безопасность важна, но именно эти факторы являются решающими для людей.

Эксперты отмечают, что особенно острой в Украине проблема жилья, поскольку война разрушила значительную часть жилищного фонда. Без запуска массового строительства социального жилья Украине грозит высокий уровень миграции и углубление демографического кризиса.

Напомним, 26 августа правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Согласно новым правилам, мужчины от 18 до 22 лет могут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения в Украине.

Такое решение правительства вызвало бурные дискуссии среди украинцев.

