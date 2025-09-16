Выезд мужчин 18-22 лет за границу: действительно ли спортсмены покидают Украину — заявление НОК

Вадим Гутцайт – президент Национального олимпийского комитета / © УНИАН

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт опроверг информацию о том, что спортсмены в возрасте от 18 до 22 лет уезжают из Украины и остаются за границей.

Об этом президент Национального олимпийского комитета сказал в комментарии «Новости.LIVE».

Он заявил, что не слышал о случаях, когда молодые спортсмены уезжали из Украины и оставались за границей после изменения законодательства.

В то же время, он отмечает, что некоторые из них уже проживали за границей, готовятся там к соревнованиям и продолжают представлять Украину на международной арене.

«Я не слышал ни о каком случае, чтобы спортсмены ехали готовиться и оставаться там. Есть спортсмены, постоянно проживающие за пределами государства, но представляющие Украину, не желающие менять гражданство. Они молодцы. Они патриотически настроены. Но чтобы спортсмены поехали во время изменения законодательства… Я такого не слышал», — сказал Гутцайт.

Напомним, решение правительства разрешить выезд мужчинам 18-22 лет разделило общество.

Эксперты заявили о демографической катастрофе, бизнесе — о массовых увольнениях, а военных — о проблемах на фронте.