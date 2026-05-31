Выезд мужчин 18–22 лет за границу: Лисовой раскрыл, есть ли массовый отток студентов

Мобилизация студентов / © ТСН.ua

Реклама

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что разрешение на выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет не привело к массовому оттоку студентов из страны. Ситуация находится в пределах нормы.

Об этом Лесной сказал в эфире «Новости Live».

По словам министра, Минобразования не наблюдает тенденции критического выезда молодежи, выходящей за пределы обычной ситуации. В то же время, количество регистраций на Национальный мультипредметный тест продолжает расти. В частности, около 30 тысяч заявок поступило от находящихся за рубежом украинцев.

Реклама

Лесной подчеркнул, что это свидетельствует о сохранении интереса к поступлению в украинские заведения высшего образования. Также стабильно высоким остается спрос на обучение в университетах западных регионов страны.

«Мы не видим каких-либо критических тенденций. У нас всегда был запрос на начало в Польше, Словакии. В то же время у нас высокий запрос на обучение в украинских учебных заведениях», — объяснил Лесной.

Наибольший рост студентов фиксируют в вузах Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска, Луцка и Житомира.

В то же время, главным вызовом для образовательной системы министр назвал демографический кризис. По его словам, в Украине постепенно сокращается количество первоклассников, а в перспективе будет уменьшаться и число выпускников школ.

Реклама

Ранее говорилось, что право на отсрочку от мобилизации для студентов в Украине не является универсальным и зависит от формы обучения, уровня образования и фактического статуса соискателя. Гарантированную защиту имеют те, кто учится на дневной или дуальной форме и получает образование впервые, тогда как заочники, вечерники и получающие второе или низшее образование могут подлежать мобилизации. Также отсрочка теряется в случае отчисления, академотпуска или других нарушений обучения. Отдельно отмечается, что возможные законодательные изменения относительно студентов в возрасте от 25 лет, но окончательного решения пока нет.

Новости партнеров