Выезд мужчин 18-22 лет за границу: Михайлова объяснила, как это повлияет на фронт

Начальник медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи», депутат Киевсовета Алина Михайлова выразила свое мнение о том, как разрешение выезжать за границу для ребят 18–22 лет может повлиять на фронт.

Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».

«Это история о политике и подготовке к выборам. Это история о том, чтоб быть хорошим для всех. На военных уже всем безразлично — они рабы и отсюда никуда не денутся, мы еще и гайки им закрутим за неповиновение. А там наш электорат, пусть голосует из-за границы. Оттуда же виднее. Это очень возмущает», — сказала она.

Михайлова подчеркнула, что Россия наступает семимильными шагами и имеет преимущество уже повсюду — суша, море, небо. А у нас еще кто-то думает о том, какие у него будут рейтинги на выборах!

«…Мы еще и отпускаем за границу молодежь, которая должна получать образование и строить страну. Это молодежь, выросшая в условиях понимающей войны, надеюсь, что Россия — это зло. А мы проводим странную политику: здесь одной рукой мы гребем, а другой рукой мы отпускаем и говорим: как-нибудь справимся и без вас. Этот диссонанс для меня как для военной — это сумасшедший дом», — говорит военнослужащая.

По мнению Михайловой, иногда создается впечатление, что на Ставке высказывают и воплощают какие-то идеи без анализа и подготовки.

«Что происходит, куда мы идем? Есть ли у моей страны, государства, понимания и стратегии, куда мы движемся? Потому что иногда впечатление, что на Ставке высказываются какие-то идеи и их воплощают без анализа, подготовки», — подытожила она.

Напомним, 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.