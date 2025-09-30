ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
684
2 мин

Выезд мужчин 18-22 лет за границу: сколько ребят остаются в Украине — исследование

Не все покинут страну, но бизнес уже испытывает кадровый дефицит.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Рынок труда реагирует на потенциальный отток мужчин 18-22 лет

Почти половина (45%) мужчин 18-22 лет не намерена покидать Украину на фоне разрешения на выезд за границу для молодежи этой возрастной группы.

Об этом говорится в исследовании OLX, на которое ссылается «Униан».

Хотя значительная часть молодежи остается, рынок труда в Украине уже реагирует на потенциальный отток мужчин 18-22 лет.

Кто из мужчин планирует оставаться

Согласно опросу, почти половина (45%) молодых людей этой возрастной группы не намерена покидать Украину. Их ключевые мотиваторы:

  • семья (48%);

  • карьера на дому (40%);

  • желание помочь стране (39%).

В то же время около четверти респондентов все же планируют выезд. Главными причинами для них есть безопасность (53%) и избегание мобилизации (38%). Среди других мотивов — карьерные амбиции за рубежом (43%) и стремление учиться (29%).

Реакция работодателей: увольнение и дефицит

Украинские компании уже начали ощущать последствия. 41% работодателей отметили заметное влияние этого разрешения. Основными проблемами стали:

  • рост числа увольнений среди молодежи (59%);

  • сложности с поиском кандидатов в возрасте до 22 лет (55%);

  • уменьшение отзывов на вакансии (44%);

  • заметен рост зарплатных ожиданий молодых специалистов (14%).

Наиболее уязвимыми к кадровому дефициту оказались секторы, традиционно возлагаемые на молодежь: ритейл, гостиничный и ресторанный бизнес (HoReCa), логистика, производство и сезонные работы. Именно здесь молодые люди часто занимают позиции курьеров, продавцов, официантов и разнорабочих.

Адаптация и перспективы

Эксперты отмечают: поскольку почти половина юношей все же остается, глубина кадрового дефицита будет зависеть от продолжительности и масштабов отъезда, а также условий возвращения.

Бизнесу придется снова адаптироваться путём усиления автоматизации, инвестиций в производительность и повышения зарплат с дополнительной мотивацией. Специалисты также указывают на потенциальную выгоду в будущем: молодые люди, получившие опыт или образование за рубежом, могут вернуться в украинскую экономику со свежими знаниями, идеями и ценными контактами.

Отметим, что ранее представитель ГНСУ Андрей Демченко заявлял: разрешение на выезд для мужчин 18-22 лет никоим образом не повлияло на общий пассажиропоток на государственной границе. Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак добавил, что дефицит молодых кадров бизнес испытывал еще до официальной отмены ограничений.

