Разрешение на выезд за границу 18–22-летних мужчин может иметь последствия, в частности, для демографической ситуации в Украине. Так, женщинам этого поколения труднее будет найти партнера примерно одинакового возраста.

Об этом говорится в исследовании hromadske.

Как объясняют специалисты, 18–22-летние — это статистически небольшое поколение. Эти люди рождались еще до роста показателей, что фиксировалось во второй половине 2000-х и продолжалось до российского вторжения 2014-го.

«В случае массового выезда мужчин этого возраста может произойти провал в демографии, когда женщинам этого поколения труднее будет найти мужчину-партнера примерно одинакового возраста», — говорится в материале.

Специалист Института фронтира Ольга Духнич отмечает, что важным для воспроизводства населения является количество женщин репродуктивного возраста в этом поколении.

«Но и мужчины важны. Конечно, это поколение 18–22 у нас небольшое. Часть его уехала раньше, часть сейчас. Поэтому через 20 лет у нас будет мало детей. Через 20 лет у нас будет мало молодых людей», — говорит она.

Ранее говорилось, что снятие ограничений на выезд за границу для 18–22-летних будет иметь последствия и для рынка труда в Украине. Люди уже начали массово увольняться с работы.

«Я не думаю, что это разрешение на выезд мужчин категории 18–22 лет является прогрессивным решением для отечественного рынка труда. Прогнозируемо, что со временем, как следствие, у нас будет соответствующий дефицит рабочих рук. Известно, что в ряде компаний уже проходят внутри массовые увольнения именно этой возрастной категории работников. Тенденция, к сожалению, такая — молодежь увольняется и выезжает», — отмечает HR-экспертка Татьяна Пашкина.