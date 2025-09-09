Выезд мужчин 18-22 за границу: кто критикует решение и чем это угрожает Украине

Пересечение границы

В Украине от 28 августа разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать государственную границу.

В обществе такое решение Кабмина вызвало неоднозначную реакцию: военные часто критикуют это решение как несправедливое для тех, кто добровольно пошел воевать в этом возрасте и подчеркивает возможные риски для обороноспособности страны.

В свою очередь представители бизнеса жалуются, что молодые мужчины массово увольняются из-за возможности выезда за границу, что создает кадровые проблемы.

Что известно о последствиях такого решения Кабмина и чем оно может угрожать стране читайте в материале ТСН.ua.

Ситуация на границе

С начала принятия решения Кабмина о пересечении границы мужчин в возрасте от 18-22 лет, увеличение пассажиропотока на выезд из Украины не наблюдается. Об этом неоднократно заявлял спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко. / © Госпогранслужба Украины

По его словам, летом пассажиропоток был выше, однако с 1 сентября снизился.

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 9 сентября очереди перед пунктами пропуска на выезд страны остаются в пределах нормы.

В то же время в ГНСУ не называют точное количество молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, которые воспользовались разрешением пересечения границы.

Следовательно, народный депутат Ярослав Железняк направил запрос в Госпогранслужбу, чтобы узнать сколько мужчин 18-22 годовых уже выехало из Украины.

На свой запрос нардеп получил интересный ответ: оказывается, отдельные статистические учеты относительно количества фактов пересечения границы гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-22 лет не предусмотрены.

«Хотел узнать у Госпогранслужбы, сколько же мужчин 18-22 лет воспользовалось правом уехать за границу с момента снятия ограничений. Оказывается, мы даже такой статистики не ведем», — написал Железняк.

В Украине массово увольняются молодые работники: бизнес теряет «рабочие руки»

Снятие ограничений на выезд молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет привело к потере работников во многих компаниях, со ссылкой на представителей бизнес-сообщества.

В ходе конференции «Эффективное управление агрокомпаниями» представители компаний «Сільпо» и МХП выразили обеспокоенность по этому поводу. В частности, в Сильпо зафиксировали заметный рост увольнений среди молодых сотрудников, хотя их доля не превысила 3%.

Директор по управлению персоналом агрохолдинга МХП Сергей Николаев заявил, что стратегии, ранее направленные на инвестиции в молодежь, «просто в один момент рухнули». По его словам, этот тренд демонстрирует «очень отрицательную динамику».

В частности, владельцы бизнеса также заявляют, что теряют молодых и опытных работников. Ведь большинство увольняется и уезжает за границу в поисках лучших условий для жизни.

Однако есть и те, кто поддерживает решение Кабмина, украинский предприниматель, соучредитель компании «Новая Почта» Владимир Поперешнюк считает, что такой шаг был правильным с этической и экономической точки зрения, поскольку свобода является залогом развития.

Он рассказал, что «Новой Почте» чистый отток молодых работников за 10 дней (с момента принятия решения — Ред.) составил 106 человек. Поперешнюк отметил, что это не значительная проблема для компании.

В то же время, он отметил, что такое решение усилит конкуренцию на рынке труда, что заставит бизнес улучшать условия и повышать зарплаты.

«Конкуренция за работников будет расти. И это хорошо. Человеческий ресурс самый дефицитный в экономике. Это заставляет бизнес постоянно поднимать зарплату, улучшать условия, бороться за каждого работника. Чем больше у людей свободы, тем больше у них возможностей, тем больше развивается экономика и быстрее растут зарплаты», — написал он в соцсети Х.

Решение Кабмина вредит обороноспособности Украины

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал решение о разрешении на выезд мужчинам 18-22 лет «выстрелом себе в ногу».

В эфире «Новости.LIVE» он заявил, что такой шаг не мотивирует, а наоборот — вредит обороноспособности страны. По его словам, в результате принятого решения молодые люди уедут за границу и больше не вернутся.

Роман Костенко

Это такой выстрел из крупного калибра себе в ногу. В результате мы получим, что и дети поедут за границу, и 18–22 тоже уедут и больше не вернутся», — отметил нардеп.

В то же время военные возмущаются, что молодые мужчины, которым разрешили выезд, могут покидать страну, тогда как добровольцы и воюющие вынуждены оставаться и не имеют права на демобилизацию после длительного времени службы.

В частности, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз подверг критике решение разрешить выезд за границу мужчинам 18-22 лет.

«Намного труднее тем, кто взял на себя защиту государства, и сейчас на их плечах кто-то очень классно ездит», — заявил Симороз, добавив, что это выглядит так, словно кто-то «заиграет» с определенной возрастной группой, пока воюющие «посидят пока в окопах», — заметил военный в.

Симороз убежден, что подобные инициативы только снижают желание молодежи оставаться в Украине.

В то же время военный Николай Ворошнов считает, что ряды ВСУ необходимо пополнять молодыми кадрами.

Он решительно выступает против того, чтобы 50-летние мужчины удерживали позиции, пока молодые 21-летние ребята работают за границей. По его мнению, мобилизационный возраст следует снизить до 20 лет.

Украину ожидает демографический провал

Разрешение на выезд за границу для мужчин 18-22 лет может иметь негативные последствия для демографии Украины.

Эксперт Александр Гладун в интервью ТСН.ua рассказал, что снятие ограничения приведет к потере значительной части молодежи. Он считает, что молодые мужчины не вернутся из-за границы, что нанесет удар по рынку труда и будущему демографическому потенциалу страны. Эта возрастная группа, несмотря на свою численность, важна для будущего воспроизводства населения.

Кроме того, подчеркивается проблема отсутствия солидарности поколений во время войны, когда одна часть общества защищает страну, а другая может избежать любого участия.

Демограф Александр Гладун

Гладун считает, что этих молодых людей можно было бы эффективно использовать в тылу, ведь для поддержки армии нужно большое количество людей в разных областях.

«Эти молодые люди были использованы на других работах, необязательно их посылать на линию фронта, если есть желание их сохранить. Одного бойца на фронте обслуживает около шести человек в тылу или у передовой. А с учетом того, что сейчас ведется война дронов, то это число может быть больше шести. Это и ремонтные бригады, продовольственная, медицинская служба и другие. Люди очень нужны», — отметил демограф.

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе следствием может стать глубокий демографический провал через десятилетие, когда выехавшие мужчины не создадут семьи соответственно не будет рождения детей в Украине.

Хотя остается надежда на их возвращение, исторический опыт свидетельствует, что такие надежды часто не оправдываются.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни шутят по поводу разрешения выезда мужчинам 18-22 за границу, другие критикуют такое решение. Одни иронизируют, что молодые парни свободно катаются за границу, другие осуждают их за то, что покидают страну в такое тяжелое время.

Реакция пользователей соцсети Threads/скриншот

Реакция пользователей соцсети Threads/скриншот

В то же время в Сети завирусился ролик молодого украинца, воспользовавшегося разрешением выезда за границу.

В своем видео под названием «Я в Польше!» 21-летний блоггер Валентин, известный под никнеймом kozurnyy2, эмоционально рассказывает о своем опыте пересечения госграницы.

Он дважды пытался потратить в Польшу, однако это ему удалось только в третий раз.

Его видео собрало более шести миллионов просмотров и более 10 тысяч комментариев в соцсети TikTok.

«Я думал, что никогда не смогу вырваться…» — отметил он в ролике.

Ранее ТСН.ua писал о новых правилах пересечения границы ЕС от 12 октября, которые следует знать украинцам. В частности, заработает новая Система въезда/выезда (EES). Она заменит штампы в паспортах цифровой биометрической регистрации.

