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Выезд мужчин-артистов за границу: в министерстве рассказали об оформлении дополнительных документов

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Выезд мужчин-артистов за границу: в министерстве рассказали об оформлении дополнительных документов

МКИП подало на утверждение правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста после инцидента со стендапером Андреем Щегелем.

Во время мобилизации в Украине для оформления документов на выезд за границу мужчинами-артистами необходимо подать сведения о военном учете, удостоверяющих осознание лицами своего долга перед государством, а также необходимость возвращения из гастролей или командировки.

Об этом говорилось в комментарии "Укринформу" заместителя министра культуры и информационной политики Галина Григоренко.

Она отметила, что правила выезда украинских артистов за границу дополнились лишь данными о военном учете собирающихся в командировку мужчин.

Согласно законодательству, мужчины-артисты должны предоставить либо приписное удостоверение, военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного.

"Ведение этих документов – обязанность физического лица. И то, что мы сейчас добавили эти документы к требованиям на выезд, являются для нас лишь дополнительными гарантиями, что человек сознательный военного учета, что он сознательно просит предоставить ему возможность уехать на некоторое время. участия в художественном мероприятии, но оно вернется, потому что у него есть долг перед своей страной", – подчеркнула Григоренко.

По ее словам, по законодательству эти документы все равно должны быть на руках у мужчин призывного возраста, и для большинства заявителей "подать их не проблема".

Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) выдает только "письмо содействия" тому или иному артисту или группе художников для временного выезда за границу. Окончательное решение о разрешении на выезд принимают пограничники во время проверки.

"Раньше мы могли не требовать этих документов, поскольку по умолчанию предполагалось, что люди осознают, что у них есть эти справки. Однако, когда некоторые воспользовались этим во избежание призыва в ряды ВСУ, было решено добавить документы о военном учете мужчин в перечень тех, что требуют наши работники, чтобы дальше принимать взвешенное решение о содействии выезду", – рассказала Григоренко.

В МКИП также отметили, что лиц, планирующих выехать за границу, информируют о перечне всех необходимых справок в письме-разъяснении.

"Мы не предоставляем отказов – только разъяснения по документам, которые должны предоставляться для рассмотрения заявок. Если человек выносит какое-либо решение в публичное поле как отказ МКИП, это значит, что он не смог предоставить все необходимые документы", – рассказала Галина Григоренко.

Также в министерстве пообещали помочь группе TVORCHI, которая будет представлять Украину на Евровидении, оформить необходимые документы, чтобы музыканты могли поехать в промотур Евровидения и выступить в Найроби.

Напомним, из-за того, что стендап-комик Андрей Щегель рассказал о своем выезде за границу во время войны с разрешением Министерства культуры и информационной политики, разгорелся скандал.

Вскоре на этот инцидент отреагировал победитель "Евровидения-2022", группа Kalush Orchestra.

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Дата публикации
Просмотры
546
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