Украина
Выезд мужчин до 22 лет за границу: какие изменения готовит правительство и когда они заработают

Финальные изменения в постановление должно подготовить Минобразования, к процессу также привлечены премьер Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров и военные.

Светлана Несчетная
Выезд мужчин за границу

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину увеличить возраст мужчин, которым будет позволено выезжать за границу во время военного положения, до 22 лет, решение может быть принято уже на следующей неделе.

О ключевых деталях этого механизма и когда он может заработать, сообщило издание Forbes Ukraine.

Как рассказали источники в Офисе президента, решение должно дать возможность выезда из страны для всех мужчин до 22 лет без дополнительных ограничений — они уверяют, что «речь не идет только о студентах».

Фактически это должны быть аналогичные условия, которые действуют для пересечения границы сейчас для лиц до 18 лет, отметил собеседник издания.

Отмечается, что финальные изменения в постановление должно подготовить Министерство образования, к процессу также привлечены премьер Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров и военные.

Источник в ОП отметил, что это должно произойти «в течение 10 дней», то есть, если считать от официального заявления президента, то подготовить изменения Кабмин должен до 21 августа. В то же время изменения в постановления не нуждаются в согласовании с парламентом, поэтому принять их правительство может самостоятельно.

В ОП также не видят рисков, что новые правила повлекут за собой отток людей за границу.

«Будем наблюдать реакцию и поведение людей. Есть надежда, что люди будут оставаться здесь, в частности, учитывая переговорный процесс и надежду на справедливый мир», отметил представитель Офиса в комментарии изданию.

Ранее народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что в Украине мужчинам 18-24 лет хотят разрешить выезд за границу, но это будет касаться только студентов.

