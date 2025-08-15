- Дата публикации
Украина
594
2 мин
Выезд мужчин до 22 лет за границу: какие изменения готовит правительство и когда они заработают
Финальные изменения в постановление должно подготовить Минобразования, к процессу также привлечены премьер Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров и военные.
Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину увеличить возраст мужчин, которым будет позволено выезжать за границу во время военного положения, до 22 лет, решение может быть принято уже на следующей неделе.
О ключевых деталях этого механизма и когда он может заработать, сообщило издание Forbes Ukraine.
Как рассказали источники в Офисе президента, решение должно дать возможность выезда из страны для всех мужчин до 22 лет без дополнительных ограничений — они уверяют, что «речь не идет только о студентах».
Фактически это должны быть аналогичные условия, которые действуют для пересечения границы сейчас для лиц до 18 лет, отметил собеседник издания.
Отмечается, что финальные изменения в постановление должно подготовить Министерство образования, к процессу также привлечены премьер Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров и военные.
Источник в ОП отметил, что это должно произойти «в течение 10 дней», то есть, если считать от официального заявления президента, то подготовить изменения Кабмин должен до 21 августа. В то же время изменения в постановления не нуждаются в согласовании с парламентом, поэтому принять их правительство может самостоятельно.
В ОП также не видят рисков, что новые правила повлекут за собой отток людей за границу.
«Будем наблюдать реакцию и поведение людей. Есть надежда, что люди будут оставаться здесь, в частности, учитывая переговорный процесс и надежду на справедливый мир», отметил представитель Офиса в комментарии изданию.
Ранее народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что в Украине мужчинам 18-24 лет хотят разрешить выезд за границу, но это будет касаться только студентов.