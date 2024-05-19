Выезд мужчин призывного возраста за границу: будут ли проверять обновление данных — ГПСУ

В Госпогранслужбе советуют мужчинам на всякий случай поинтересоваться, внесены ли их данные в систему "Оберіг".

В Государственной пограничной службе Украины уверяют, что не будут проверять обновление военно-учетных данных у мужчин призывного возраста, которым разрешен выезд за пределы Украины. Для пересечения границы достаточно предоставить военно-учетные документы.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"Нас [пограничников] не интересует какой-либо штрих-код или еще что-то”, — заявил он.

По словам Демченко, для пересечения границы важно только наличие военно-учетного документа, в том числе и у тех, у кого есть отсрочка от призыва в связи с наличием трех и более детей. Такая отсрочка должна быть зафиксирована в военно-учетном документе соответствующей отметкой.

Также спикер ГПСУ посоветовал мужчинам призывного возраста, чтобы они интересовались, внесены ли их данные в систему "Оберіг".

"Еще с сентября [2023 года] между Государственной пограничной службой и Министерством обороны действует такой информационный взаимообмен. Представители ТЦК могут пользоваться определенной информацией, имеющейся в базах данных ГПСУ, пограничники могут проверять лиц по этой системе призывников и военнообязанных", – пояснил Демченко.

Напомним, ранее директор Института мировой политики Евгений Магда, ссылаясь на собственный опыт, сообщил, что для пересечения границы при наличии всех оснований у военнообязанных мужчин требуют письмо с прямоугольным штампом из ТЦК.

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