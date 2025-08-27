Выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет за границу: все детали нового решения Кабмина

Выезд за границу

В Украине обновили правила пересечения государственной границы, касающиеся мужчин и женщин.

В частности, Кабинет министров разрешил выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет, а также снял ограничения на выезд для женщин-депутаток местных советов.

Детальнее о нововведениях — читайте в материале ТСН.ua.

В Украине определенной категории мужчин разрешили выезд за границу

Во вторник, 26 августа, правительство обновило порядок пересечения государственной границы.

Согласно обновленным правилам, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Премьер также добавила, что решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей, однако хотят вернуться домой.

Комментируя решение Кабмина, министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что оно открывает новые возможности для молодежи.

Министр внутренних дел Игорь Клименко

По словам Клименко, это решение направлено на предоставление молодым украинцам более широких возможностей для обучения, стажировки и легальной работы за рубежом. Ожидается, что полученный опыт они смогут использовать для развития Украины.

Когда заработают изменения

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее заявляла, что изменения в правилах пересечения госграницы для мужчин заработают на следующий день после официального опубликования постановления.

В среду, 27 августа, Кабмин обнародовал постановление №1031, позволяющее беспрепятственно пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет во время военного положения.

Соответственно, изменения заработают 28 августа.

Постановление Кабмина №1031 / скриншот

«В случае введения на территории Украины военного положения, ограничение пересечения государственной границы не распространяется на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (включительно), кроме случаев, определенных пунктом 2 настоящих Правил», — говорится в тексте документа.

Выезжать за границу смогут не все

Известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину действовал запрет на выезд всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий.

В стране расширили возрастную категорию для беспрепятственного пересечения границы мужчин: теперь выезжать за кодон смогут мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Однако, это правило не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, местного самоуправления и других государственных органах.

Как отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, эта категория мужчин может выезжать за границу только в служебную командировку.

«Для этой категории граждан по-прежнему будет оставаться возможность пересечения границы только в служебную командировку», — отметил Демченко.

Какие документы нужны для пересечения границы мужчинам от 18 до 22 лет

Во время пересечения государственной границы мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет нужно иметь при себе:

паспортный документ, дающий право на выезд ;

военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме).

«О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также подчеркиваем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, дающий право на пересечение границы, так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы ГНСУ Андрей Демченко.

Депутаты внесли на рассмотрение отдельный законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который должен позволить мужчинам до 25 лет свободно выезжать за границу. Согласно инициативе этим правом смогут воспользоваться те, кто не подлежит мобилизации.

Законопроект обосновывается тем, что мужчины до 25 лет не военнообязанны, поэтому им следует предоставить возможность свободно передвигаться.

В то же время, в проекте закона парламентарии предлагают сохранить ограничения на выезд для тех, кто достигнет 25 лет в текущем или следующем году.

Нардеп Федор Вениславский, среди инициаторов законопроекта, анонсировал, что его рассмотрение планируют вынести на голосование в первом чтении уже в сентябре.

Выезд женщин-должниц за границу

В среду, 27 августа, правительство разрешило женщинам-депутаткам местных советов пересекать государственную границу во время военного положения. Однако изменения не касаются депутаток, получающих зарплату.

«Сегодня правительство приняло решение, касающееся женщин-депутаток местных советов, работающих на общественных началах: теперь они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения», — заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Премьер-министр, ранее женщинам-чиновникам было запрещено выезжать за границу даже во время законного отпуска.

Это ограничивало их волонтерскую деятельность и заставляло некоторых депутат отказываться от мандата.

Как подчеркнула Свириденко, новое решение правительства должно устранить эти ограничения, чтобы женщины могли и дальше активно развивать свои общины.

В то же время в МВД Украины напомнили, что депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета — это неоплачиваемая деятельность. Законодательство не запрещает работать на других работах, в частности тех, которые не связаны с органами местного самоуправления.

«Например, депутат местного совета может быть учительницей или врачом. В таком случае он может пересекать границу», — разъяснили в ведомстве.

Однако, если депутат работает в органах местного самоуправления и получает зарплату из местного бюджета — то выезд за границу по-прежнему возможен исключительно в рамках служебной командировки.

Ранее командир батальона «Днепр 1» Юрий Береза жестко высказался о нововведениях от Кабмина. Военный убежден, что для победы над врагом в Украине необходима полная мобилизация всех граждан, включая женщин в возрасте от 18 лет.

Читайте также:

Читайте также: