Выезд мужчин за границу: Гетманцев объяснил, почему премьер не подписал постановление и "єВідрядження" не заработало

По словам Гетманцева, нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о так называемой "Е-командировке", вызвавшей вал критики в обществе.

Постановление, которым предпринимателям разрешено выезжать в рабочую командировку до 7 дней за границу, не подписал премьер-министр Денис Шмигаль.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев прокомментировал решение премьера.

"На самом деле нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о так называемой "Е-командировке", которое вызвало вал критики в обществе. Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что понятно не смогло убедить общество в его целесообразности", – отметил он.

Он добавил, что пока никто не предоставил статистику по влиянию запрета на экономику страны.

"Насколько негативно запрет влияет на занятость и ВВП? Кто-то изучил? Какие цифры? Насколько положительно повлияет механизм на развитие экономики?, по данным НБУ, зарплата уменьшилась на 12%", – отмечает Гетманцев.

Он также приводит пример указанной суммы залога в 200 тыс. грн. за человека.

"Почему именно 200 и какова природа этого платежа при невозвращении работника? Штраф? Но ведь штраф уплачивается только на основании закона, а не эксперимента. Почему человека выпускают на предельно короткий срок 7 дней, увеличивая риск его невозврата вовремя?", — написал он.

Также Гетманцев критиковал другую статистику и поддержал решение премьера.

Почему в компании должно быть по меньшей мере 10 человек? Откуда цифра 10? И почему не рассматривается вариант выдачи временных документов?

Понятно, что на седьмой месяц войны с командировками нужно что-то решать. Однако, очевидно и то, что пора принимать взвешенные и просчитанные решения, вместо интуитивных поддерживаю позицию премьера", — завершил он.

Напомним, ранее писали, что для удобного и быстрого оформления выезда за границу Министерство цифровой трансформации запускает новую услугу "єВідрядження". Воспользоваться услугой могли бы физические лица-предприниматели и юридические лица с 1 сентября. Однако этого не произошло.

Напомним, юристы разъяснили, что означает повестка, врученная на блокпоста.

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