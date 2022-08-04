Выезд мужчин за границу: почему многодетных отцов, студентов и опекунов могут не пропустить

Юрист подробно объяснил, кто из мужчин имеет право покинуть Украину во время мобилизации и военного положения и какие документы нужны.

Во время военного положения выезд за границу мужчинам 18-60 лет запрещен, за исключением определенных категорий.

Так кто из мужчин имеет право на выезд и какие документы для этого нужны, подробно объяснил адвокат Роман Симутин.

Может ли уехать из Украины отец, имеющий трех детей от разных браков

Право выезда имеет только отец, удерживающий троих и более детей. Иначе факт отцовства такого права не дает.

Также читайте Зеленский ответил на петицию о запрете раздачи повесток на блокпостах и улицах

"В противном случае факт отцовства права на выезд за границу во время войны не дает", — подчеркнул адвокат.

Для пересечения границы мужчина должен иметь документы, подтверждающие его право уехать: решение суда о содержании, свидетельство о рождении и т.д.

"А еще есть человеческий фактор пограничника: выезжаешь с документами, однако без детей – могут и не пропустить – доказано", – отметил Симутин.

Какие уехать мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка

По словам адвоката, для выезда необходимо установление места жительства ребенка с отцом – это может быть решение суда, органа опеки и попечительства, свидетельство о смерти матери ребенка или решение о лишении родительских прав матери.

Однако если мужчина женился второй раз – то он теряет статус одинокого отца.

Выезд людей, ухаживающих за лицами, нуждающимися в постоянном уходе

Если мужчина, которому необходимо пересечь границу, заботится о человеке, нуждающемся в постоянном уходе, то уезжать из страны они могут только вместе.

"Выпустят только мужчину, который будет иметь соответствующий вывод МСЭК или ЛКК, что человек нуждается в постоянном уходе. Без такого даже тех, кто ухаживает за лежащими, не пустят. Разве что вы едете вместе с ними, но если об этом не свидетельствуют документы – бесполезно", – предупреждает адвокат.

Студенты

Правозащитник опроверг слухи, что на границе нужно показать только приказ о зачислении на дневную форму, студенческий билет или еще какие-то нотариальные документы.

"Да хоть документ из Гарварда тыкайте: не выпустят. Ваш пропуск – это справка из военкомата об отсрочке на 6 месяцев, потому что больше закон не позволяет. А чтобы ее получить – нужно пройти медкомиссию РВК и встать на учет", – пояснил он.

Напомним, в МВД заявили, что нарушителей комендантского часа "будут брать на карандаш" военкоматы.

Ранее юристы разъяснили, в каких случаях законно отказаться от повестки.

Читайте также: