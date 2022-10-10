Выезд мужчин за границу под залог: в Украине могут установить новые правила

Чиновники решили рассмотреть снижение депозита для компаний, отсылающих своих работников мужского пола в командировку за границу. Что известно – читайте в материале ТСН.ua.

Так стоимость проезда мужчин за границу во время военного положения с помощью услуги "командировки" собираются снизить вдвое. Об этом dev.ua проинформировал чиновник в правительстве.

Напомним, что Кабинет Министров анонсировал возможность создания услуги " командировки ", по которой военнообязанные мужчины смогут пересекать границу в связи с поездкой в командировку после оплаты залога в размере 200 тысяч гривен. В настоящее время правительство рассматривает более бюджетную опцию – 100 тысяч гривен. Однако сроки запуска новой услуги все еще остаются неизвестными.

Команда "Дія" анонсировала появление услуги для мужчин, желающих уехать за границу в командировку во время войны в Украине, еще в августе. С технической стороны сервис к работе готов уже давно. Однако его все еще не запустили, потому что нужно было доработать в Министерстве экономики законопроект, связанный с ним.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в правительстве все еще обсуждают критерии выезда мужчин в командировку за границу. Но какие именно критерии вызывают у чиновников беспокойство, он не уточнил.