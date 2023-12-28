Выезд мужчин за границу: сколько уклонистов пыталось бежать из Украины в 2023 году

По данным ГПСУ, в этом году обнаружили около 11 тысяч мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу.

В 2023 году пограничники задержали около 8 тысяч мужчин, пытавшихся пересечь границу вне пунктов пропуска, и 3 тысячи, предоставивших поддельные документы в пунктах пропуска.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Укринформ".

"В общей сложности за одиннадцать месяцев этого года было задержано 7 тысяч 700 нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу на зеленом участке границы, то есть за пределами пунктов пропуска", – говорит Демченко.

В то же время стало меньше желающих пересечь границу за пределами пунктов пропуска по сравнению с 2022 годом. "Тогда за сутки мы задерживали по 80-100 нарушителей. Сейчас попыток гораздо меньше", — отметил представитель ГПСУ.

По его словам, чаще всего уклонисты пытаются незаконно пересечь границу с Румынией и Молдовой, меньше всего — на участке границы с Польшей.

Также уклонисты значительно реже пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска в осенние месяцы и зимой, что связано с погодными условиями.

"Если говорить о предыдущих периодах, то увеличение попыток фиксировалось, когда есть благоприятные погодные условия для пересечения. Поскольку когда похолодание и снег, становится непроходимая местность, тогда пересечь границу желающих становится меньше", — сказал Демченко.

Он также добавил, что в настоящее время увеличилось количество мужчин, пытающихся пересечь границу через пункты пропуска с поддельными документами. С начала этого года пограничники разоблачили около 3 тысяч таких попыток. Чаще всего это были подделки документов о непригодности к военной службе, об инвалидности, удостоверении многодетного отца.

Ранее в ГПСУ рассказали, что после скандала с законопроектом о мобилизации уклонисты ринули за границу.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о учете военнообязанных за рубежом.

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