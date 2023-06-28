Выезд мужчин за границу во время военного положения: что изменилось в Украине

Какие положения до сих пор актуальны, а какие претерпели изменения?

С начала полномасштабной войны в Украине многие пытаются пересечь границу, не отвечая условиям, не имея необходимых подтверждающих документов. Пограничники в среднем за сутки отказывают около 120-150 человек в пересечении границы именно потому, что они не подпадают под условия выезда из Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он также рассказал, кого касаются подтверждающие документы по военкомату с обновленными данными ТЦК.

"Единственные, кого касаются подтверждающие документы по военкомату (с обновленными данными ТЦК, – ред.) – это непригодные лица, исключенные из военного учета и имеющие право пересечь границу. К примеру, если следуют за границу лица с инвалидностью, то мы в Их проверяем исключительно документы, подтверждающие инвалидность. Если говорить о родителях, у кого на иждивении есть трое несовершеннолетних детей и более, то мы проверяем только факты наличия несовершеннолетних детей и факты содержания", — отметил Андрей Демченко.

По его словам, военнослужащие имеют право пересечь границу на выезд за пределы государства, в отпуск, если такую возможность предоставил руководитель, и есть подтверждение, то есть отпускной билет, где указано место пребывания за границей.

"Также мы проверим документы, подтверждающие, что данное лицо является военнослужащим", — добавил Андрей Демченко.

Ранее сообщалось, что через систему "Путь" скрылись за границу и не вернулись почти 19 тысяч мужчин. Эту систему ввел Кабмин, чтобы помогать, в частности, волонтерам привозить из-за границы гуманитарную помощь для ВСУ и других нуждающихся в ней людей.

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