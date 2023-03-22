Выезд мужчин за границу во время войны: три категории, кому это могут разрешить

За границей мужчины могут находиться до 30 дней.

В Украине во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу. Однако сделать это можно с помощью системы "Шлях" с разрешения местных властей.

Об этом пишет РБК-Украина.

Водители от 18 до 60 лет могут ехать за границу с помощью системы "Шлях" при условии, что они сотрудничают с учреждениями, организациями или воинскими частями, и доставляют медицинские средства или гуманитарные грузы.

Предусмотрены три категории водителей, которые вносятся в систему "Шлях":

Водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Водители, перевозящие медицинские грузы;

Водители, которые везут гуманитарную помощь автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Чтобы получить разрешение на пересечение границы, нужно подать обращение в Мининфраструктуру или в областные военные администрации, после чего данные водителей внесут в систему и будут согласовывать в Госпогранслужбе. За границей по этой системе человек может находиться до 30 дней.

Напомним, с помощью системы "Шлях", позволяющей выехать за границу волонтерам, не вернулись в Украину 9373 человека призывного возраста. Это составляет 11,1% общего количества лиц, воспользовавшихся правом на выезд через эту систему.

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