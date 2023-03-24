Выезд мужчин за границу: юрист объяснил, разрешат ли его после войны

Пока в Украине идет военное положение, выезд военнообязанных мужчин за границу сильно ограничен. Но что после окончания войны? Смогут ли мужчины сразу пересекать границу – читайте в материале ТСН.ua.

Ответ на этот вопрос дал для 24 Канала юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Ограничения напрямую связаны с действием военного положения

По словам юриста, все ограничения, касающиеся пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет, связаны с постановлением Кабинета министров от 27 января 1995 года № 57. Они содержат привязку к введению на территории Украины чрезвычайного или военного положения. То есть, такие ограничения могут действовать только в случае применения этих правовых режимов.

Юрчак отметил, что сейчас сложно предположить, что будет в будущем в правовом поле. Однако, если действие военного положения прекратится, соответствующие ограничения будут существовать только в том случае, если введут чрезвычайное положение.

Если ни один из указанных режимов не будет действовать на территории Украины, то по действующему законодательству ограничения применяться не будут.

Кто из мужчин может выехать за границу во время войны

Согласно постановлению правительства №57 (от 27 января 1995 года) определяются:

правила и порядок пересечения государственной границы во время войны;

категории граждан, которые могут пересекать государственную границу во время войны.

Юрист отмечает, что в это постановление постоянно вносятся изменения и дополнения. В условиях военного положения за границу могут выезжать:

юноши, которым еще не исполнилось 18 лет и мужчины, старше 60 лет;

мужчины, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС;

граждане Украины, постоянно проживающие на территории другого государства, если они будут постоянно состоять на консульском учете и будут иметь соответствующие отметки в паспортном документе;

лица, которых по решению военно-врачебной комиссии сняли с военного учета из-за непригодности к военной службе.

Напомним, что ограниченно пригодным к военной службе лицам пересекать границу во время действия военного положения запрещено.

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