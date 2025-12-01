ТСН в социальных сетях

546
Выезд мужчин за границу— изменения c 1 декабря 2025

Уже с декабря 2025 года условия выезда мужчин за границу могут быть значительно усилены.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В настоящее время ограничения на выезд распространяются на мужчин до 60 лет

В декабре 2025 года правила выезда мужчин за границу могут усилиться из-за законопроекта №14210, который Верховная Рада зарегистрировала 14 ноября. Документ предлагает новые ограничения для льготно забронированных работников критической инфраструктуры, если у них есть нарушения военного учета.

Что именно предлагает законопроект №14210:

  • временно запретить выезд за границу работникам критической инфраструктуры, имеющим 45-дневное бронирование для устранения нарушений учета

  • расширить перечень оснований, по которым человек считается непересекающим границу

  • усилить контроль за использованием бронирования, чтобы его не применяли для отпусков или неофициальных поездок во время военного положения

Отмечается, что после устранения нарушений и получения нового бронирования работники смогут беспрепятственно выезжать за границу, дополнительные ограничения не будут применяться.

Документы для выезда за границу мужчинам утверждает постановление №57 Кабмина. Их наличие проверяют сотрудники Госпогранслужбы во время пересечения государственной границы Украины.

В частности, представители ГПСУ имеют право проверять военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста во время прохождения пограничного контроля и пограничной полосы. Эта норма регламентируется Законом Украины 3633-IX.

В период действия военного положения мужчины от 18 до 25 лет, проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, заключенном на условиях, предусмотренных абз. 4 ч. 3 ст. 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой), могут пересечь границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия:

  • справки (форма утверждена МОУ), выданной командиром в/ч (руководителем ТЦК и СП), руководителем подразделения разведывательного органа Минобороны, с указанием сведений о заключении контракта

  • военно-учетного документа

Согласно постановлению КМУ от 31 декабря 2024 № 1536, норма касается контрактов, заключенных во время действия военного положения сроком на 1 год гражданами в возрасте от 18 до 25 лет (кроме лиц офицерского состава) в соответствии с абз. 4 ч. 3 ст. 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Также изменились правила выезда для мужчин 18-60 лет, занимающихся перевозкой медицинских и гуманитарных грузов. Ранее перевозчики могли выезжать за границу по решению Мининфраструктуры сроком до 30 дней.

Теперь гуманитарные и медицинские грузы больше не являются основанием для выезда. Пересечь границу могут только те, кто имеет другие законные основания.

