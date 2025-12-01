Выезд мужчин за границу— изменения c 1 декабря 2025

В настоящее время ограничения на выезд распространяются на мужчин до 60 лет

Реклама

В декабре 2025 года правила выезда мужчин за границу могут усилиться из-за законопроекта №14210, который Верховная Рада зарегистрировала 14 ноября. Документ предлагает новые ограничения для льготно забронированных работников критической инфраструктуры, если у них есть нарушения военного учета.

Что именно предлагает законопроект №14210:

временно запретить выезд за границу работникам критической инфраструктуры, имеющим 45-дневное бронирование для устранения нарушений учета

расширить перечень оснований, по которым человек считается непересекающим границу

усилить контроль за использованием бронирования, чтобы его не применяли для отпусков или неофициальных поездок во время военного положения

Отмечается, что после устранения нарушений и получения нового бронирования работники смогут беспрепятственно выезжать за границу, дополнительные ограничения не будут применяться.

Документы для выезда за границу мужчинам утверждает постановление №57 Кабмина. Их наличие проверяют сотрудники Госпогранслужбы во время пересечения государственной границы Украины.

Реклама

В частности, представители ГПСУ имеют право проверять военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста во время прохождения пограничного контроля и пограничной полосы. Эта норма регламентируется Законом Украины 3633-IX.

В период действия военного положения мужчины от 18 до 25 лет, проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, заключенном на условиях, предусмотренных абз. 4 ч. 3 ст. 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой), могут пересечь границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия:

справки (форма утверждена МОУ), выданной командиром в/ч (руководителем ТЦК и СП), руководителем подразделения разведывательного органа Минобороны, с указанием сведений о заключении контракта

военно-учетного документа

Согласно постановлению КМУ от 31 декабря 2024 № 1536, норма касается контрактов, заключенных во время действия военного положения сроком на 1 год гражданами в возрасте от 18 до 25 лет (кроме лиц офицерского состава) в соответствии с абз. 4 ч. 3 ст. 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Также изменились правила выезда для мужчин 18-60 лет, занимающихся перевозкой медицинских и гуманитарных грузов. Ранее перевозчики могли выезжать за границу по решению Мининфраструктуры сроком до 30 дней.

Реклама

Теперь гуманитарные и медицинские грузы больше не являются основанием для выезда. Пересечь границу могут только те, кто имеет другие законные основания.