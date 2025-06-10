Выезд мужчин за границу летом 2025 года: что нужно знать украинцам

Выезд за границу / © ТСН.ua

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В Украине для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за границу. Он возможен только при наличии законных оснований и соответствующих документов.

Что нужно знать о выезде военнообязанных мужчин за границу летом 2025 года — узнавал ТСН.ua.

Кто имеет право выезжать за границу

По информации Госпогранслужбы, перечень категорий граждан, которым разрешено выезжать за границу, в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины не изменялся.

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Таким образом, право выехать за границу имеют:

мужчины, не подлежащие призыву или имеющие право на отсрочку от мобилизации;

мужчины, официально исключенные из военного учета;

мужчины старше 60 лет (они автоматически исключены из военного учета);

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;

мужчины с инвалидностью I, II, III групп;

мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или больных детей;

многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей) и мужчины, самостоятельно воспитывающие детей;

военные, выезжающие на лечение, реабилитацию или обучение.

Волонтеры, спортсмены, тренеры, железнодорожники, моряки могут выезжать за границу только по отдельным процедурам и разрешениям соответствующих министерств.

Выезд забронированных мужчин за границу

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что забронированные мужчины могут выезжать за границу в служебную командировку или отпуск, но с ограничениями.

По его словам, некоторые госслужащие не имеют права на отдых за границей из-за должности. Если соответствующее ведомство внесло их в список ограниченных в выезде, они могут выехать только в командировку.

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В Министерстве юстиции уточнили, что речь идет о членах Кабинета министров Украины, заместителях министров, судьях, прокурорах, руководителях государственных органов, депутатах местных советов.

«В отпуск не могут уехать забронированные граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях госслужбы, подпадают под пункт 2.14 Правил о пересечении границы, утвержденных Постановлением правительства №57, и если от той структуры, где они работают, была предоставлена информация в Государственную пограничную службу о том, что они занимают соответствующие государственные должности и для них пересечение границы возможно только в служебную командировку», — объяснил Демченко.

Спикер ГПС подчеркнул, что те, кто на таких должностях не состоит, могут поехать за границу в отпуск, если их организация подтвердит эту возможность в документах.

Какие документы нужны для пересечения границы

В Министерстве юстиции объяснили, какие документы нужны забронированным работникам для пересечения границы. Это:

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паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

бумажный военно-учетный документ (документ с актуальным VIN-кодом) или электронный вариант в приложении «Резерв+» (должен содержать отметку о бронировании и быть внесенным в систему «Оберег»);

выписка из приказа об отпуске (командировке) или его копия (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и т.п.);

другие документы для подтверждения цели поездки.

Следует заметить, что работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые препятстввовали бы его выезду за пределы страны или нарушали правила военного учета.

Для других категорий лиц следует иметь при себе документы, подтверждающие основания для выезда (например, документы о родственных связях, справки об инвалидности).

В частности, следует отметить, что визы иностранных стран не являются основанием для выезда военнообязанных мужчин из Украины.

Какие данные должен содержать приказ об отпуске

Адвокат Катерина Анищенко отметила, что военнообязанные мужчины действительно могут выезжать за границу при наличии загранпаспорта, военно-учетного документа, обновленного должным образом, также они должны иметь приказ на отпуск.

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«В законе отмечено, что для выезда нужно иметь военно-учетный документ, паспорт, а также приказ. Кроме того, инспектор пограничной службы может потребовать другие документы для подтверждения того, что военнообязанный обязательно вернется на территорию своей страны», — отметила Анищенко.

По словам адвоката, в приказе должна содержаться информация о том, что работник забронирован, место и срок отпуска, а также обязательство вернуться.

Однако, как объясняет юрист, ни один закон (в частности, КЗоТ) не требует обязательного указания страны пребывания или точных дат. Военнообязанные имеют право самостоятельно решать, где проводить свободное время.

Также она подчеркнула, что правила пересечения границы не изменялись — пограничник не может произвольно запретить выезд без основания.

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Выезд мужчин, перевозящих гуманитарные и медицинские грузы

Соответственно изменениям Правил пересечения государственной границы, которые были внесены до 27 февраля, мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, пересекают границу на общих основаниях.

Таким образом, эта категория мужчин больше не будет выезжать за границу через систему «Шлях». В свою очередь Министерство инфраструктуры и областные военные администрации больше не будут вносить их данные в систему и не будут принимать решения о выезде.

Напомним, на Закарпатье обнаружили уклонистов, которых пытались переправить до границы, спрятав между скотом.

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