Выезд мужчинам 18–22 лет: что говорят в МВД на резонансное решение

Клименко: Разрешение на выезд для 18-22-летних — это «новые возможности» для украинской молодежи

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно будут иметь право беспрепятственного пересечения государственной границы на период действия военного положения.

Об этом министр внутренних дел сказал, комментируя сегодняшнее решение правительства.

По его словам, соответствующее постановление о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы подготовило именно МВД.

«Решение реализует задачи президента Украины и открывает для нашей молодежи новые возможности», — отметил министр.

По словам Клименко, цель этого шага — в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины.

«Делаем максимум, чтобы украинская молодежь имела доступ к качественному образованию и международному опыту, оставаясь при этом крепкой частью нашего государства», — подытожил он.

Напомним, что сегодня, 26 августа, правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

Кроме того, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект №13685 о разрешении на выезд за границу для мужчин не до 22, а вплоть до 24 лет. Однако пока этот документ так и не был принят, и неизвестно, примут ли в будущем.

Руслан Стефанчук упрекнул, что такие идеи «не должны быть элементом какого-нибудь однодневного хайпа».