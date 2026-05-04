Выезд ребенка за границу 2026: перечень документов и новые правила

Дети до 16 лет могут уехать из Украины только в сопровождении взрослых / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Реклама

Несмотря на то, что во время действия военного положения процедура была значительно упрощена, сотни украинцев еженедельно получают отказ в пункте пропуска. Причина банальна — мелкие ошибки в документах или непонимание того, чье согласие сегодня обязательно, а чье — нет.

Об этом сообщила ОО «Защита государства».

Для успешного пересечения границы в таком случае достаточно иметь только два основных документа:

Загранпаспорт ребенка (действительный, не просроченный)

Свидетельство о рождении ребенка (оригинал)

Это правило значительно облегчает выезд, особенно для семей, где родитель находится на фронте или в другом регионе. Однако помните: свидетельство о рождении обязательно даже при наличии паспорта, поскольку оно подтверждает вашу родственную связь.

Реклама

Если ребенок путешествует с одним родителем (матерью или отцом), нотариально заверенное согласие второго родителя не требуется.

Бабушки, дедушки и старшие братья: как подтвердить родственную связь

Если ребенок едет с близкими родственниками (бабушка, дедушка, совершеннолетний брат или сестра, отчим или мачеха), ситуация также остается упрощенной. Нотариальное согласие родителей не обязательно.

Однако возникает другая сложность — документальное подтверждение родства. Кроме паспорта ребенка и свидетельства о его рождении, сопровождающее лицо должно иметь документы, доказывающие его родственную связь с ребенком.

Для бабушки по материнской линии: ее паспорт, свидетельство о рождении матери ребенка и свидетельство о рождении самого ребенка.

Реклама

Любой пробел в этой цепочке документов может стать причиной задержки, поскольку пограничники должны убедиться, что ребенка вывозит именно родственник.

Если ребенок уезжает в сопровождении лица, не являющегося близким родственником (тренер, учитель, дальняя семья или просто знакомые), правила становятся строже. В таком случае письменное согласие одного из родителей обязательно.

Согласие должно быть заверено:

Нотариально

Или органом опеки и попечительства

Ранее мы писали о том, что пересечение границы с Польшей может стать проблемой, если в вашем чемодане пограничники найдут запрещенные продукты. Больше об этом читайте в новости.

Реклама

Новости партнеров