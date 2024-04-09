Выезд студентов за границу: кому разрешило правительство и какие условия

Согласно решению правительства в начале апреля, студенты-бакалавры университетов Украины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу на стажировку. Речь идет о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

Юрист компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько объяснил в комментарии "РБК-Украина", кому из студентов разрешено выезжать за границу.

Кто из студентов может выехать за границу

Кабмин постановлением от 2 апреля №366 внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Так, были изменены и дополнены основания для пересечения границы в военное время. Эти изменения позволяют студентам-мужчинам от 18 до 22 лет участвовать в программах образовательной академической мобильности не дольше одного семестра.

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"Важно, что соискатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) должны учиться на дневной форме обучения и в рамках программ академической мобильности могут непрерывно находиться за границей не больше срока учебного семестра", — пояснил Лобунько.

Что такое академическая мобильность

"Это возможность участников образовательного процесса (студентов, преподавателей и др.) учиться, преподавать, стажироваться или проводить научную деятельность в другом заведении высшего образования или научном учреждении на территории Украины или за ее пределами", – рассказал юрист.

Согласно Закону "О высшем образовании", студенты имеют право на академическую мобильность, в том числе и международную. Те, кто пользуется этим правом, не отчисляется из университета, за ними сохраняется место обучения и стипендия.

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Какие документы нужно иметь студенту при пересечении границы

Чтобы выехать за границу, студент должен иметь следующие документы:

справка от учереждения высшего образования Украины о направлении участника программы образовательной академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении. В справке должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного семестра за границей, отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) негативных оценок, фактов пересдачи зачетов, экзаменов и подтверждение уровня владения соискателем образования языком преподавания в иностранном учебном заведении;

копия договора академической мобильности, заверенная учебным заведением Украины в установленном порядке;

е-билет студента (ученика), проверенный порталом "Дия" с помощью электронных устройств путем считывания или ввода уникального электронного идентификатора;

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) ТЦК и СП.

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К слову, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9281 о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. То есть призывной возраст уменьшен до 25 лет.

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