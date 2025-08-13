Выезд студентов за границу: кого могут выпустить из Украины на обучение

Студенты / © ТСН.ua

Украинская власть, вероятно, позволит выезд за границу только тем студентам, которые имеют официальное приглашение на обучение и ученическую визу в конкретную страну.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Евтушок в эфире программы Ранок.LIVE.

«Звучит звук президента Украины, это якобы разрешение на выезд всем без исключения, но мое мнение, еще раз акцентирую — это мое предположение — что будет разрешение на выезд только тем студентам, которые имеют приглашение, и тем, кто имеет ученическую визу в той или иной стране. Именно это будет основанием для пересечения границы. Все остальное, мне кажется, для каких-то других моментов не будет предусмотрено. Хотя все может быть, это мое предположение», — сказал депутат.

Он также привел приблизительные данные по количеству молодых мужчин этого возраста: «Каждый год такой молодежи составляет около 100 тысяч человек».

Комментируя вопрос о том, что возраст 18-22 года входит в мобилизационный (с 18 до 60 лет), Евтушок отметил, что не ожидает изменений в действующее законодательство, но считает, что могут быть установлены дополнительные основания для выезда за границу.

«Человек с 18 лет становится военнообязанным вплоть до 60 лет по закону. Поэтому я не думаю, что будет изменен закон, но именно этот акцент дал мне понять, что слова президента в этом контексте о выезде молодежи до 22 лет дают основания считать, что параллельно должны быть основания для выезда — ученическая виза, приглашение в тот или иной вуз», — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.