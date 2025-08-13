- Дата публикации
Выезд студентов за границу: кого могут выпустить из Украины на обучение
Только определенная категория студентов получит шанс выехать на обучение за границу.
Украинская власть, вероятно, позволит выезд за границу только тем студентам, которые имеют официальное приглашение на обучение и ученическую визу в конкретную страну.
Об этом заявил народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Евтушок в эфире программы Ранок.LIVE.
«Звучит звук президента Украины, это якобы разрешение на выезд всем без исключения, но мое мнение, еще раз акцентирую — это мое предположение — что будет разрешение на выезд только тем студентам, которые имеют приглашение, и тем, кто имеет ученическую визу в той или иной стране. Именно это будет основанием для пересечения границы. Все остальное, мне кажется, для каких-то других моментов не будет предусмотрено. Хотя все может быть, это мое предположение», — сказал депутат.
Он также привел приблизительные данные по количеству молодых мужчин этого возраста: «Каждый год такой молодежи составляет около 100 тысяч человек».
Комментируя вопрос о том, что возраст 18-22 года входит в мобилизационный (с 18 до 60 лет), Евтушок отметил, что не ожидает изменений в действующее законодательство, но считает, что могут быть установлены дополнительные основания для выезда за границу.
«Человек с 18 лет становится военнообязанным вплоть до 60 лет по закону. Поэтому я не думаю, что будет изменен закон, но именно этот акцент дал мне понять, что слова президента в этом контексте о выезде молодежи до 22 лет дают основания считать, что параллельно должны быть основания для выезда — ученическая виза, приглашение в тот или иной вуз», — подытожил он.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.