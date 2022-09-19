Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Выезд транспорта из Запорожья на оккупированную территорию отменен — Гайдай

Дата публикации
Просмотры
670
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Выезд транспорта из Запорожья на оккупированную территорию отменен — Гайдай

Фото: Associated Press

Временно приостанавливается выезд на временно оккупированные территории через Запорожье.

В частности, выезд на ВТО через областной центр запрещается в понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что по решению комендатуры, действующей на отдельно определенных территориях Васильевского района Запорожской области, выезд транспорта на оккупированную территорию отменен.

Что касается дальнейшей ситуации – следите за сообщениями, подчеркнул Гайдай.

Напомним, у коллаборнатов из Луганщины сейчас панические настроения. Некоторые предатели Украины пытались бежать в Россию, однако пограничники их не пропустили, заявив, что те должны "защищать свою "ЛНР".

Читайте также:

Освобождение Харьковщины: что происходит и можно ли возвращаться домой - Роман Семенуха

Освобождение Харьковщины: что происходит и можно ли возвращаться домой - Роман Семенуха

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
670
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация