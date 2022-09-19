Выезд транспорта из Запорожья на оккупированную территорию отменен — Гайдай

Временно приостанавливается выезд на временно оккупированные территории через Запорожье.

В частности, выезд на ВТО через областной центр запрещается в понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что по решению комендатуры, действующей на отдельно определенных территориях Васильевского района Запорожской области, выезд транспорта на оккупированную территорию отменен.

Что касается дальнейшей ситуации – следите за сообщениями, подчеркнул Гайдай.

Напомним, у коллаборнатов из Луганщины сейчас панические настроения. Некоторые предатели Украины пытались бежать в Россию, однако пограничники их не пропустили, заявив, что те должны "защищать свою "ЛНР".

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