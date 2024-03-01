Выезд украинских мужчин за границу от 1 марта: что изменится

С 1 марта для того, чтобы мужчине выехать за границу, нужны те же основания и документы, что и до декабря 2023 года. Отсрочка для выезда не требуется.

Об этом рассказал адвокат Олег Лукьянчиков.

“По состоянию на 29 февраля 2024 года практика выезда мужчин из Украины вернулась в то же состояние, что и на конец ноября. В конце ноября появилось письмо ГНСУ, в котором было указано, что тех людей, которые исключены из военного учета по состоянию здоровья по приказу Минобороны о ВЛК №402, не выпускать. Но если есть запись, исключенная на основе части 6 ст. 37 Закона о воинской обязанности и военной службе, тогда их можно выпускать. На сегодняшний день мы четко видим неоднократные успешные пересечения границы”, — отметил он.

По его мнению, можно говорить о том, что сформировалась практика, что все-таки пропускают людей, исключенных из военного учета, независимо от того, какая запись в военном билете — 402-й приказ или ст. 37 Закона.

Дальше у нас были следующие изменения: нужно было предоставить отсрочку. Независимо от того, на каком основании ты уезжаешь, под Новый год у нас потребовали отсрочку. На сегодняшний день стоит констатировать следующий факт: можно уехать без отсрочки. Люди уезжают без проблем, хотя есть исключения. То есть если у вас есть инвалидность, сопровождаете ли вы человека с инвалидностью, или какое-то другое основание, предусмотренное правилами пересечения границы, и у вас при этом не оформлена отсрочка — не беда, можно ехать”, — отметил Лукьянчиков.

С 1 марта правила пересечения не изменяются, подчеркнул он. Но изменится ли практика, уже вопрос, добавляет адвокат. Это будет зависеть от законопроекта №10449.

“Примут его в марте или нет, что там будет написано, от этого и будет зависеть изменение правил. Мы прекрасно понимаем, что правила могут измениться еще до вступления закона в силу. Мы видели, как в конце декабря резко изменились правила. Хотя законодательство не изменялось, но правила изменились”, — резюмировал адвокат.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

Ранее нардеп Федор Вениславский назвал самые дискуссионные пункты законопроекта о мобилизации.

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