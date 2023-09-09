Выезд военнообязанных женщин за границу: в ВСУ ответили, есть ли законные основания для ограничения

Пока в Украине нет законных оснований для ограничения выезда женщин за границу. Кроме того, нет утвержденной процедуры, согласно которой пограничники могли бы проверять, является ли украинка военнообязанной.

Об этом заявил "Общественному" руководитель прессслужбы командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

Он отмечает, что в Украине нет технической возможности проверять на пунктах пропуск для выезда за границу дипломы всех женщин, которые хотят выехать за пределы страны.

"Никто не будет проверять диплом всех женщин на границе. Нет такой базы. Если руководствоваться законодательством, даже имея необходимый перечень документов, например, уезжая за границу отдыхать, военнообязанный мужчина не выезжает за границу. Но мужчина, проходящий службу в ВСУ, имея отпускной билет, может уехать за границу", – пояснил представитель ВСУ.

В действующем украинском законодательстве не прописаны правила пересечения границы военнообязанными гражданками Украины.

"В настоящее время нет процедуры проверки на государственной границе ГНСУ, военнообязанная женщина-медик или нет. Например, едет автобус 40 женщин на отдых за границу. Каким документом предусмотрено, что ГНСУ должна проверить дипломы? Есть ограничения в отношении мужчин, а женщин – не прописано", — отмечает Фитьо.

Напомним, в прошлом году парламент внес изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и предусмотрел, что обязательным военным учетом должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. С 1 октября 2023 г. такие женщины должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

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