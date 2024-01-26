Выезд за границу через "Шлях" и слуги народа: "УП" получила список беглецов из Украины

Журналисты узнали о сотнях волонтеров, которые подали в систему "Шлях" ОО нардепа от "Слуги народа" Валерия Стернийчука и фонд экс-заместителя главы Волынской ОВА Юрия Гупало.

Журналисты получили в распоряжение список военнообязанных, выехавших из Украины в 2023 году при содействии Волынской областной администрации через систему "Шлях". Речь идет о почти 900 людях – и это только в одной области.

Об этом говорится в расследовании издания "Украинская правда" под названием "Шлях" слуги народа. УП получила список беглецов из страны".

"Эта информация позволяет понять не только количество беглецов, но и кто именно покинул страну. Но самое интересное во всей этой истории — какие благотворительные фонды и общественные организации им в этом помогли", — отмечается в расследовании.

Речь идет о таких фондах и организациях: "Добра справа", "Подих милосердя", "Разом у майбутнє", "Віримо в Україну", "Відчуй тепло", "Велике серце України", Незламність і відвага", "Серця патріотів", "Промінь надії" та БФ "Повернусь додому". Отмечается, что с помощью БФ "Повернусь додому" некоторые в 2023 году домой так и не вернулись.

ОО нардепа от "Слуга народа" Стернийчука

Издание напомнило, что в начале 2023 года на Волыни произошел громкий скандал. Местные журналисты установили, что только через одну общественную организацию в систему "Шлях" за год попало более тысячи военнообязанных. Одним из основателей ОО "Волинський актив молоді", согласно данным системы YouControl, является народный депутат от партии "Слуга народа" Валерий Стернийчук. Два других основателя организации – помощники нардепа Стернийчука на общественных началах. Это заместитель главы и управляющий делами Луцкого районного совета Андрей Лев и Андрей Костенко – депутат Луцкого горсовета от партии "Слуга народа".

"Волинський актив молоді", по информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, вносил в систему "Шлях" для пересечения границы помощников народного депутата Стернийчука и – трижды самого Стернийчука", – рассказал журналист Михаил Ткач.

Нардеп от "Слуга народа" Валерий Стернийчук/Фото из Facebook-страницы депутата

На одном из видео в YouTube Костенко отрицает связь Стернийчука с общественной организацией. Журналисты предполагают, что помощник нардепа делает это на случай, если окажется, что ОО помогала военнообязанным бежать за границу.

Журналистам "УП" с помощью источников в правоохранительных органах удалось подтвердить, что по меньшей мере 18 военнообязанных мужчин в течение 2023 года благодаря ОО "Волинський актив молоді" уехали за границу и не вернулись. Самому младшему – 25 лет, самому старшему – 47.

Кроме того, по данным источников издания среди правоохранителей, благодаря организации, связанной со "слугой народа", военнообязанные бежали и в 2022 году.

Комментарий Стренийчука

Журналисты обратились к Стернийчуку с вопросами по связям с ОО и соответствующими беглецами. У народного депутата спросили, сколько именно организация внесла в систему "Шлях" мужчин с начала полномасштабного вторжения и сколько из них не вернулись.

Нардеп Валерий Стернийчук дал комментарий "УП"/Скриншот

"Известно, потому что я сам инициировал обращение в свое время к правоохранителям, чтобы разобрались вообще из ситуацией вокруг этой организации, где я когда-то был учредителем. Известно, что – более тысячи (было внесено в систему "Шлях" – ред.). А сколько не вернулось — точно знаю, что ведется следствие. Я лично инициировал устно, чтобы довести это дело до конца. Я не могу сказать сейчас, возвращался ли кто-то или не возвращался. Но могу точно сказать, что ездили люди-волонтеры. Потому что я являюсь представителем Волыни и практически с первого дня полномасштабного отдался полностью работе в благотворительном направлении, волонтерской работе. Если там ведется сейчас следствие и кто-то причастен к такому греху или неправомерным действиям, то я обязательно буду контролировать, чтобы это дело довести до конца", – рассказал нардеп от "Слуги народа".

Он уточнил, что лично обращался по этому поводу в СБУ.

Стернийчук также ответил на вопрос, какое отношение к общественной организации у него сейчас.

"Да не имею отношения сейчас. Я был основателем, лишился всех прав", — сказал народный избранник, уточнив, что сделал это перед баллотированием в Раду.

Депутат также подтвердил, что выезжал в Польшу с помощью ОО "Волинський актив молоді", которая вносила его в систему "Шлях". Стернийчук говорит, что целью выезда были переговоры о сотрудничестве с Люблинским воеводством и переправке автомобилей для ВСУ.

Фонд экс-замглавы Волынской ОВА Гупала

Еще одна громкая история вокруг высокопоставленных чиновников и беглых военнообязанных разворачивается прямо сейчас. Речь идет о Юрии Гупало, который после начала полномасштабного вторжения был назначен заместителем главы Волынской ОГА. У него есть благотворительный фонд "Віримо в Україну".

"По информации источников "УП" в правоохранительных органах, фонд "Віримо в Україну" внес в систему "Шлях" за два года полномасштабной войны более полутора тысяч мужчин. Те же источники сообщают, что 10 января этого года у заместителя главы Волынской ОВА и у нескольких связанных лиц, в частности у директора благотворительного фонда Гупало — Швальковского, были проведены обыски. По имеющейся информации, Гупало вместе с сообщниками-жителями Киевской области мог организовать схему по противоправной переправке за границу лиц призывного возраста, имеющих значительное материальное положение, путем внесения в систему "Шлях", – рассказал Ткач.

Владелец благотворительного фонда "Віримо в Україну" Юрий Гупало/Фото с Facebook-страницы Гупало

Он добавил, что в этой схеме на Гупало могли быть возложены обязанности лоббирования и дальнейшего решения вопроса оформления соответствующего пакета документов через органы Волынской ОВА. По информации в правоохранительных органах, стоимость побега составила около семи тысяч долларов за человека.

В январе 2024 года, по данным источников среди правоохранителей, Гупало написал заявление на увольнение с высокой должности. Об этом сообщали и местные СМИ. Но никакой публичной информации об арестах или каких-либо следственных действиях за почти две недели до сих пор нет.

Издание узнало о лицах, которых фонд Гупало вносил в систему "Шлях". Среди неоднократно выезжавших за пределы государства волонтеров много известных киевских фамилий. К примеру, Евгений Мецгер. Это бывший руководитель государственного банка, который два года назад вместе со своими подчиненными совершил нападение на съемочную группу проекта "Схемы". По данным источников "УП", только в течение 2022 года фонд "Віримо в Україну" пять раз вносил Мецгера в систему "Шлях". Сам Мецгер подтвердил свои выезды за границу за гуманитарными грузама в течение 2022 года, но сказал, что не помнит название фонда, который вносил его в систему. Он также утверждает, что не платил никаких денег фонду за внесение в систему "Шлях".

"С помощью фонда за границу ездят футболисты "Динамо Киев", включая Александра Шовковского, сын известного регионала Валентина Ландика, ИТ-шники, повара, бизнесмены, бывшие таможенники, прокуроры и судьи. И даже бывший помощник Андрея Ермака – продюсер Сергей Перман трижды вносился в систему "Шлях": дважды в 2022 году и один раз в 2023 году именно благотворительным фондом "Віримо в Україну", – рассказал Ткач.

Он попытался взять у основателя фонда Гупало комментарий, однако тот не отвечал на звонки. От комментариев отказался и глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Напомним, на ТСН.ua вышел материал о тех, кто переправляет уклонистов через границу: состояние и схемы проводников в Европу.

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