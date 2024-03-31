Выезд за границу: кто еще не может покинуть страну, кроме военнообязанных

Несмотря на военное положение, из Украины могут на время не выпустить и другие категории граждан.

О том, кто временно лишается права пересечения границы, передает РБК-Украина.

Кому запрещен выезд за границу

Согласно ст. 6 этого Закона гражданам Украины может быть отказано в выезде за пределы страны в случае, если они:

находятся под административным надзором Национальной полиции

осведомлены о сведениях, составляющих государственную тайну

является руководителем юридического лица или постоянного представительства нерезидента, не выполняющего налоговые обязательства и имеющего налоговый долг, превышающий 1 млн грн

имеют административное взыскание за совершение правонарушения, предусмотренное ч. 7 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает временное ограничение права на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя

уклоняются от исполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащего принудительному исполнению в порядке, установленном законом, — к исполнению обязательств или уплате задолженности по уплате алиментов

Нюансы по выезду за границу

"Обращаем внимание, что наличие кредитной задолженности не является препятствием для пересечения границы при отсутствии определения суда о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником по неисполненному им судебному решению", - говорят юристы.

Относительно пересечения границы женщинами. Если она военнообязанна и у нее отсутствуют документы, подтверждающие наличие отсрочки, женщину могут не выпустить.

"Однако, обращаем ваше внимание, на практике такая норма не действует: пограничники не требуют у женщин предоставления дополнительных документов о военном учете, тем более, что прохождение военной службы женщинами сегодня происходит исключительно по их желанию", - говорят юристы.

Напомним, народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем, но при одном условии. Хочешь поехать – плати. Такой законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

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