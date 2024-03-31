Выезд за границу: кто еще не может покинуть страну, кроме военнообязанных

Ограничения выезда касаются не только военнообязанных.
Несмотря на военное положение, из Украины могут на время не выпустить и другие категории граждан.
О том, кто временно лишается права пересечения границы, передает РБК-Украина.
Кому запрещен выезд за границу
Согласно ст. 6 этого Закона гражданам Украины может быть отказано в выезде за пределы страны в случае, если они:
- находятся под административным надзором Национальной полиции
- осведомлены о сведениях, составляющих государственную тайну
- является руководителем юридического лица или постоянного представительства нерезидента, не выполняющего налоговые обязательства и имеющего налоговый долг, превышающий 1 млн грн
- имеют административное взыскание за совершение правонарушения, предусмотренное ч. 7 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает временное ограничение права на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя
- уклоняются от исполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащего принудительному исполнению в порядке, установленном законом, — к исполнению обязательств или уплате задолженности по уплате алиментов
Нюансы по выезду за границу
"Обращаем внимание, что наличие кредитной задолженности не является препятствием для пересечения границы при отсутствии определения суда о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником по неисполненному им судебному решению", - говорят юристы.
Относительно пересечения границы женщинами. Если она военнообязанна и у нее отсутствуют документы, подтверждающие наличие отсрочки, женщину могут не выпустить.
"Однако, обращаем ваше внимание, на практике такая норма не действует: пограничники не требуют у женщин предоставления дополнительных документов о военном учете, тем более, что прохождение военной службы женщинами сегодня происходит исключительно по их желанию", - говорят юристы.
Напомним, народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем, но при одном условии. Хочешь поехать – плати. Такой законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.