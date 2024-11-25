Выезд за границу могут не разрешить даже после отмены военного положения – депутат

Депутат Киевсовета заявил о вероятности введения "квазиформата военного положения" после окончания боевых действий.
После окончания боевых действий военное положение будет продолжать действовать в "квазиформате".
Такое мнение высказал депутат Киевсовета Леонид Емец, передают Новости.LIVE.
В частности, он допустил ограничение демобилизации военных и возможности граждан свободно выезжать за границу.
"Сейчас существующее законодательное поле дает больше вопросов, чем ответов. Действительно, когда выходим мы из военного положения, тогда возникает вопрос: сотни тысяч военнослужащих, которые должны быть демобилизованы — готово ли государство на это пойти одномоментно. Также возникает вопрос границ. Законодательством запрещается ограничение передвижения граждан, в том числе и за пределы Украины. Когда снимается военное положение со всеми предусмотренными конституцией ограничениями прав человека, возникает вопрос границы. Скорее всего, будет создан какой-то квазиформат военного положения", – рассказывает Емец.
Ранее нардеп Вениславский рассказал, будет ли принят законопроект о демобилизации.
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