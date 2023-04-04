Выезд за границу на авто: в МВД подробно рассказали, какие документы нужно иметь при себе (список)

Если лицо не владелец авто, то нужно иметь при себе еще дополнительные документы.
В Министерстве внутренних дел сообщили, какие документы необходимо иметь водителю для пересечения украинской границы.
Об этом напомнили в ведомстве.
При пересечении государственной границы на автомобиле при себе нужно иметь:
- водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
- опознавательный знак Украины на авто (UA);
- государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
- действительный договор международного страхования "Зеленая карта".
Лицу, не являющемуся владельцем авто, также еще нужно иметь:
- доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
- или временный регистрационный талон на право управления автомобилем.
Напомним, ранее юрист Ростислав Кравец пояснил, что не столько с решением о запрете на выезд за границу для мужчин.
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