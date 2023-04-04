Выезд за границу на авто: в МВД подробно рассказали, какие документы нужно иметь при себе (список)

Если лицо не владелец авто, то нужно иметь при себе еще дополнительные документы.

В Министерстве внутренних дел сообщили, какие документы необходимо иметь водителю для пересечения украинской границы.

Об этом напомнили в ведомстве.

При пересечении государственной границы на автомобиле при себе нужно иметь:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

опознавательный знак Украины на авто (UA);

государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);

действительный договор международного страхования "Зеленая карта".

Лицу, не являющемуся владельцем авто, также еще нужно иметь:

доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

или временный регистрационный талон на право управления автомобилем.

Напомним, ранее юрист Ростислав Кравец пояснил, что не столько с решением о запрете на выезд за границу для мужчин.

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