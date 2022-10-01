Выезд за границу: в Украине изменились некоторые правила для мужчин

В Украине вступили в силу изменения в сопровождении лиц с инвалидностью военнообязанными мужчинами. Что же изменилось? Читайте больше о выезде за границу в материале ТСН.ua.

В своем сообщении Государственная пограничная служба Украины рассказала о некоторых изменениях в правилах выезда за границу мужчин в 2022 году.

В ГНСУ пояснили, что сопровождающие граждане Украины мужского пола, военнообязанные по возрасту (от 18 до 60 лет) отныне не имеют ограничений по количеству пересечения границы на выезд из Украины. Напомним, что ранее разрешалось выезжать за границу в этом случае только один раз во время действия военного положения.

Указанные мужчины могут пересекать границу, чтобы приехать к лицам с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе, детям с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний (если они за ними ухаживают и указанные дети состоят на учете в консульстве).

Также следует отметить, что граждане Украины, подлежащие призыву во время мобилизации, должны вернуться из-за границы не позднее тех лиц, которых они сопровождали.

В постановлении четко указаны категории лиц и перечень документов, необходимых для пересечения границы мужчинами. В Государственной пограничной службе Украины также отметили, что разные категории лиц должны указать разные документы, подтверждающие факт осуществления ухода или степень родства.

Чтобы избежать отказа в пропуске, необходимо, чтобы лица, желающие пересечь границу, тщательно ознакомиться с Правилами пересечения границы перед прибытием в пункт пропускания, а также иметь с собой все указанные документы. Особенно это правило важно для лиц мужского пола, являющихся гражданами Украины и военнообязанными (возраст от 18 до 60 лет).