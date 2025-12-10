- Дата публикации
Выезд за границу 18-22-летних: демограф о последствиях решения
Элла Либанова объяснила, зачем 18-22-летним разрешили выезд, и почему это не повлияло на армию.
Решение о выезде 18-22-летних было попыткой выровнять чувство социальной справедливости и не повлияло на мобилизационный потенциал.
Такое мнение высказала директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова в интервью для Новости.LIVE.
«Я логику этого решения (о разрешении на выезд за границу 18-22-летним — Ред.) не понимаю. Но я понимаю, откуда ушло. Это, скорее всего, было желанием соблюсти определенную социальную справедливость. Она у каждого своя. Повлияло ли это на мобилизационный потенциал — думаю, что нет. Есть достаточно возможностей избежать мобилизации и в Украине — давайте откровенно об этом говорить. Не все, кто должен быть в армии, есть», — говорит демограф.
По ее словам, статистика пересечения границы не демонстрирует резкого роста числа выехавших именно из-за этого решения молодых мужчин. Но в то же время нет признаков массового возвращения.
Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Глава МВД Клименко объяснил, зачем разрешили выезд 18–22-летним.
В свою очередь, украинский бизнес сообщает об увольнении среди мужчин 18–22 лет, которым разрешили выезжать за границу.
Также глава Конфедерации работодателей рассказал, что студенты берут академотпуска и убегают за границу.