Выезд за границу 18-22-летних: демограф о последствиях решения

Элла Либанова объяснила, зачем 18-22-летним разрешили выезд, и почему это не повлияло на армию.

Дмитрий Гулийчук
Решение о выезде 18-22-летних было попыткой выровнять чувство социальной справедливости и не повлияло на мобилизационный потенциал.

Такое мнение высказала директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова в интервью для Новости.LIVE.

«Я логику этого решения (о разрешении на выезд за границу 18-22-летним — Ред.) не понимаю. Но я понимаю, откуда ушло. Это, скорее всего, было желанием соблюсти определенную социальную справедливость. Она у каждого своя. Повлияло ли это на мобилизационный потенциал — думаю, что нет. Есть достаточно возможностей избежать мобилизации и в Украине — давайте откровенно об этом говорить. Не все, кто должен быть в армии, есть», — говорит демограф.

По ее словам, статистика пересечения границы не демонстрирует резкого роста числа выехавших именно из-за этого решения молодых мужчин. Но в то же время нет признаков массового возвращения.

Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Глава МВД Клименко объяснил, зачем разрешили выезд 18–22-летним.

В свою очередь, украинский бизнес сообщает об увольнении среди мужчин 18–22 лет, которым разрешили выезжать за границу.

Также глава Конфедерации работодателей рассказал, что студенты берут академотпуска и убегают за границу.

