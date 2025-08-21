Выезд за границу для опекунов: какие документы нужно иметь и предоставляется ли отсрочка

Выезд за границу

В условиях военного положения многие категории граждан Украины ограничены в праве выезжать за пределы государства, но есть исключения. В частности, адвокат рассказал о праве опекуна на пересечение границы и правильном оформлении документов.

Об этом рассказал адвокат Александр Дубовой.

Чем отличается уход от попечительства

Адвокат объясняет:

уход — забота о лице, которое в этом нуждается в состоянии здоровья в повседневной жизни. Это лицо может быть как дееспособным, так и недееспособным. Это может быть оформлено как социальная услуга или по договору между лицом, нуждающимся в уходе, и лицом, его предоставляющим.

опека — предполагает полное представительство интересов подопечного. Она назначается над недееспособными лицами (не осознающими свои действия из-за психических расстройств), малолетними детьми, лишенными родительской опеки. Человек, назначенный опекуном, может распоряжаться имуществом подопечного, заключать договоры, представлять интересы личности в разных органах.

Как оформить попечительство для выезда за границу

Известно, что опекун может уехать за границу с подопечным. Во время военного состояния пересечение госграницы могут осуществлять следующие категории: опекуны малолетних детей и опекуны недееспособных лиц.

«Если мы говорим об опекунах малолетних детей и попечителях несовершеннолетних детей, то пересекать границу имеют право только те опекуны и попечители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью (возраст ребенка до 18 лет)», — детализировал Дубовой.

Список документов

Чтобы беспрепятственно пересечь государственную границу, следует иметь при себе документ, подтверждающий полномочия человека как опекуна. Это преимущественно решение органа опеки и попечительства или, в некоторых случаях, решение суда.

Адвокат отмечает: право на пересечение границы имеет только опекун лица с инвалидностью, которое суд признал недееспособным. Для выезда за границу следует иметь документ, подтверждающий инвалидность подопечного — справку МСЭК или выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности.

Может ли опекун уехать за границу без опекаемого

Дубовой объяснил, что опекун может уехать за границу для встречи с подопечным.

«Но в таком случае опекуну для пересечения границы понадобится не только решение уполномоченного органа о том, что он назначен опекуном, документ, подтверждающий инвалидность подопечного лица, но и еще два документа — о том, что подопечное лицо пересекало границу, и тот, что подтверждает, что он состоит на учете в какой-либо консульстве.

Есть только две категории лиц, которые могут быть подопечными:

несовершеннолетние дети — остались без попечения родителей (умершие, лишенные родительских прав, отбывают наказание в тюрьме);

совершеннолетние лица, признанные недееспособными — те лица, которые вследствие психического расстройства не способны осознавать свои действия или управлять ими.

Важно, что для пересечения границы лицо должно быть не просто опекуном, но и иметь подопечного с инвалидностью. Опекуном может быть физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. В общей сложности это лицо в возрасте от 18 лет.

«Опекунами преимущественно назначают лиц, которые находятся в родстве или родстве с подопечным. Также учитываются личные отношения между ними и возможность такого лица исполнять обязанности опекуна», — добавил Александр Дубовой.

Но родственные связи — это не обязательное условие предоставления попечительства. Возможность предоставляется и другим лицам, которые желают и могут делать такие обязанности.

При этом адвокат предупреждает, что опекуна может быть отказано в выезде. К примеру, это может произойти в следующих случаях:

непредоставление полного пакета документов для пересечения границы;

наличия неточностей в документах

принятого решения суда, которым опекуну ограничено право на выезд за границу.

Какое опекунство освобождает от мобилизации

Дубовый акцентирует: некорректно говорить, что опекунство освобождает от мобилизации. Оно дает право на отсрочку. В случае отсрочки для опекунов детей, лишенных родительской опеки, есть дополнительное условие — наличие у подопечного инвалидности или болезней, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 23 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«В том случае, если лицо является опекуном лица, признанного судом недееспособным, то дополнительных условий для предоставления ему отсрочки нет», — подытожил адвокат.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект, усиливающий ответственность за нарушения, связанные с пересечением государственной границы, особенно в условиях военного положения.

Согласно новому законопроекту, органы охраны государственной границы будут рассматривать дела о незаконном пересечении границы. Кроме того, документ предлагает исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях статью 204-3, которая была признана частично неэффективной и неконституционной. Предусматривается усиление уголовной ответственности за незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска во время военного или чрезвычайного положения.

Также ожидается, что за нарушение военнообязанными установленного срока пребывания за пределами Украины также будет наказываться. Это означает, что военнообязанные, призывники и резервисты будут обязаны строго соблюдать сроки пребывания за границей.