Выезд за границу могут разрешить мужчинам еще одного возраста: детали от эксперта

Выезд за границу / © ТСН

После того, как в Украине разрешили свободный выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет, со временем этот предел могут поднять до 25 лет. Властям придется открыть границы для масштабного привлечения людей.

Такое мнение доктор экономических наук, финансист, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий высказал в интервью изданию «Телеграф».

По словам эксперта, в случае если война в Украине продлится в течение еще нескольких лет, государство неизбежно столкнется с нехваткой человеческих ресурсов. Это касается и армии, и экономики. Дело в том, что в Украине рождается мало людей и население сокращается за счет выезда за границу.

"Властям придется открыть границы для масштабного привлечения людей под нужды работодателей, учебных заведений, громад и муниципалитетов из тех регионов, которые подверглись оттоку населения. В целом, это около полумиллиона человек в год. Конечно, не сразу, а с плавным нарастанием», — прогнозирует Гайдуцкий.

Он убежден в неизбежности постепенного открытия границ. Финансист сказал, что государство уже начало движение в этом направлении, ведь запертые в границах граждане не приносят пользы экономике. Именно по этой причине и было принято решение об открытии границ для мужчин, которым нет 23 лет.

«Далее, вероятно, предел поднимут до 25», – отметил эксперт.

Кроме того, он предполагает, что в перспективе Украина может перейти на контрактную армию, и следствием этого станет более широкое открытие границ или даже воплощение «израильского варианта». Речь идет о системе, при которой граждане подписывают «замороженный» контракт, а в случае необходимости обязаны вернуться в воинскую часть.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что решение разрешить выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет принято не в ущерб обороноспособности, а для сохранения молодежи в стране. Цель — поощрить молодежь заканчивать школу и поступать в украинские высшие учебные заведения, а не ехать за границу.

Однако эксперт по вопросам HR Татьяна Пашкина считает, что разрешение на выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет — не является прогрессивным решением. Она отмечает, что молодежь начала массово увольняться с работы и уезжать, что приведет к дефициту рабочей силы на рынке. По мнению Пашкиной, вряд ли эти люди вернутся, поскольку в Украине нет эффективного механизма для возвращения мигрантов.